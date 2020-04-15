أكد وزير النفط الايراني، بيجن زنغنة، ان العمل جار على مشروع "غوره - جاسك" (جنوب شرق) لتصدير النفط الخام ومکثفات الغاز لأول مرة عبر أرصفة نفطية قيد الإنشاء على بحر عمان.

وأوضح زنغنة، عبر تصريح على هامش اجتماع الهيئة الاستراتيجية لطفرة الإنتاج، الثلاثاء، ان المشروع ايراني بالكامل.

من جهة ثانية، بيّن وزير النفط ان سبع عشرة مرحلة تطويرية قيد الإنجاز بحقل بارس الجنوبي الغازي المشترك مع قطر سيتم إتمامها حتى 20 مارس/ آذار 2020. وأضاف: ان طاقة بارس جنوبي ستبلغ 750 مليون مترمكعب من الغاز الخام بجانب ضخ 1000 مترمكعب في الشبكة العامة حتى هذا الموعد.

كما أشار الى حفر أول بئر في المرحلة التطويرية 11 من الحقل الغازي الواقع بالخليج الفارسي، المشروع الذي انسحبت منه شركتا "توتال" الفرنسية و"سي إن بي سي" الصينية بسبب الحظر الأميركي.

وأعلن وزير النفط إن إنتاج الغاز سيبلغ مليار مترمكعب يومياً حتى 20 مارس/ آذار 2021. واعتبر زنغنة ان بلوغ المليار مترمكعب يومياً من الغاز مستوى قياسياً كبيراً.

من جهة ثانية، أكد وزير النفط اعتزام تدشين 17 مشروعاً بتروكيماوياً بقيمة إنتاج تتجاوز 6 مليارات دولار حتى الموعد المذكور، 3 منها تختص بإنتاج المواد الأولية بطاقة تلامس 10 ملايين طن.