*عبد السلام: لن يقبل شعبنا أي حوار تحت الحصار والنار *الكشف عن وجود قوات بريطانية في شرق اليمن

أكد ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، الأربعاء، كسر زحفين واسعين لقوى العدوان السعودي الأمريكي في محافظة مأرب، وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقال العميد سريع في بيان:" تمكنت قواتنا من التصدي لزحفين واسعين باتجاه مديريات مجزر وصرواح" في مأرب، استمرى من منتصف ليل الثلاثاء وحتى فجر الأربعاء، مؤكدا تكبيد قوى العدوان خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأضاف ناطق القوات المسلحة أن" العدو قام بشن زحف آخر باتجاه مواقع قواتنا في منطقة قانية في محافظة البيضاء، مشيرا إلى أن الزحف لا يزال مستمر.

وأوضح أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن أكثر من 26 غارة جويه منها 18 غارة على مديريتي مجزر وصرواح بمأرب و 6 غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وغارة على محافظة البيضاء وغارة أخرى على مديرية باقم بصعدة.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد كسروا، الثلاثاء، زحفا واسعا لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية صرواح محافظة مأرب وكبدوا المرتزقة عشرات القتلى والجرحى.

يذكر أن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أكد، مساء الاثنين، أن قوى العدوان مستمرة في تصعيدها، مشددا على أن هذا التصعيد سيواجه بالمثل ولن تبقى قواتنا مكتوفة الأيدي أمام ما يقوم به العدو.

وأوضح سريع أن قوى العدوان نفذت أربعة زحوفات وتسلل في عدد من الجبهات، منها زحفان باتجاه الملاحيط قبالة جيزان وزحف في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وزحف في صرواح بمحافظة مأرب، وتسلل في الطوير بمحافظة تعز.

في السياق أكدت مصادر ميدانية أن معارك عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وقوات الرئيس الهارب هادي والتحالف السعودي شمال غرب مأرب من ناحية صرواح ومن ناحية الصحراء باتجاه محافظة الجوف، وطائرات التحالف السعودي تستهدف مديرية صرواح مأرب بأكثر من 10 غارات.

المصادر أشارت إلى أن هناك تقدماً كبيراً ومتزامناً للقوات المسلحة اليمنية غرب وشرق مدينة مأرب رغم الغارات الجوية المساندة لقوات هادي والتحالف.

وكان مصدر أمني أفاد وكالة "سبأ" الرسمية اليمنية بأن الأجهزة الأمنية ستنشر تفاصيل عن "نشاط خلية تخريبية قامت بإنشاء مركز إعلامي يتبع لدول العدوان ويعمل من داخل العاصمة صنعاء".

وأشار المصدر إلى أنه "سيتم نشر الوثائق والمحادثات التي جرت بين عناصر الخلية التي تنتمي لحزب الإصلاح المتورط في الخيانة وتروج لأخبار وجرائم خلايا ما تسمى مقاومة آزال".

إلى ذلك اعلن مصدر يمني مسؤول ان قوى العدوان ارتكبت أكثر من 77 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة.

وأوضح مصدر يمني في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في الحديدة أن من بين خروق العدوان، تحليق ٣ طائرات تجسسية في أجواء مدينة حيس والجاح و ٣٨ خرقا بقصف مدفعي لعدد ١٥٦ قذيفة و ٣٦ خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وشن طيران العدوان السعودي الاميركي أكثر من 14 غارة جوية خلال الساعات الماضية، على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

من جهته أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، الثلاثاء، أن الشعب اليمني لن يقبل أيّ حوار تحت الحصار والنار.

وأوضح عبدالسلام في تغريدة له بتويتر أن التجارب الماضية شاهدة على فشل أي حوار تحت الحصار والنار، ولن يقبل شعبنا تكرار أمر ثبت فشله مرات عدة وبكل المقاييس.

وأضاف أن أولوية شعبنا هي وقف العدوان ورفع الحصار، ليتاح المجال لإجراء حوار في ظروف آمنة وهادئة ولا سبيل لإخضاع ذلك لأي نقاش مسبق.

إلى ذلك قال نائب رئيس لجنة الاعتصام السلمي في محافظة المهرة الشيخ عبود هبود قمصيت، إن جنود بريطانيين يتواجدون في المحافظة الشرقية لليمن، إلى جانب القوات السعودية.

ودعا قمصيت حكومة بريطانيا ممثلة بالسفير البريطاني لدى اليمن السيد ‎مايكل آرون، إلى إخراج الجنود البريطانيين من المحافظة وعدم مشاركتهم في احتلال المهرة.

كما طالب بريطانيا بإتخاذ موقف عاجل مما يحدث في المهرة من قبل القوات السعودية التي عززت تواجدها العسكري في المحافظة خلال اليومين الماضيين.