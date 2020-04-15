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رقم الخبر: 279629 تاريخ النشر: نيسان 15, 2020 الوقت: 19:10 الاقسام: عربيات  
مقتل ضابط مصري وسبعة تكفيريين في تبادل لإطلاق النار بالقاهرة

مقتل ضابط مصري وسبعة تكفيريين في تبادل لإطلاق النار بالقاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنّ ضابطاً في الأمن الوطني برتبة مقدّم وسبعة تكفيريين قتلوا في تبادل لإطلاق النار بالقاهرة مساء الثلاثاء وأسفر أيضاً عن إصابة ضابط آخر وعنصرين من الشرطة بجروح.

وقالت الوزارة في بيان إنّ تبادل إطلاق النار وقع في حي الأميرية بشمال شرق القاهرة، موضحة أن قواتها دهمت "خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية" كانت تخطّط "لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة" لدى الأقباط.

وأشار البيان إلى أنّه "تمّ رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عُثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية و4 سلاح خرطوش وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة".

وأضاف أنّ تبادل إطلاق النار أسفر أيضاً "عن استشهاد المقدّم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة".

وأوضحت الوزارة أنّ قوات الأمن داهمت أيضاً "أحد مخازن الأسلحة والمتفجّرات بمنطقة المطرية والتي كانوا (عناصر الخليّة) يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخطّطهم الإرهابي"، مشيرة إلى أنّها ضبطت داخل المخزن "4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة".

 
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مصدر الخبر: القاهرة ـ وكالات
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