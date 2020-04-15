دخول اكثر من 100 شاحنة إلى قواعد اميركية في الحسكة ودير الزور

دعت موسكو ودمشق المجتمع الدولي لممارسة الضغط على واشنطن بغية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في ظل انتشار فيروس كورونا، معتبرتين أن هذه العقوبات تهدف "لإبادة شعب بلد بأكمله".

وقال مركزا التنسيق الروسي والسوري لشؤون عودة اللاجئين في بيان مشترك، إن الولايات المتحدة تغمض عينيها، كما كانت تفعل ذلك حيال تنظيم "داعش"، عن خطر انتشار وباء فيروس كورونا في سوريا، متجاهلة كذلك وجهة نظر الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أنه بالنسبة للولايات المتحدة، ليست الدعوات إلى تخفيف العقوبات سببا وجيها لتغيير سياسة العقوبات ضد سوريا، "حتى لو كان بقاء الشعب السوري بأكمله على المحك".

وتابع البيان: "في ظل هذه الظروف، نحث المجتمع الدولي بأسره على منح الحكومة السورية دعما دوليا والضغط على الولايات المتحدة وحلفائها لرفع العقوبات غير القانونية واللاإنسانية التي تهدف في الواقع إلى إبادة سكان بلد بأكمله".

من جانب آخر رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، دخول قافلة شاحنات لـ" التحالف الدولي" المدعوم من قبل اميركا إلى الأراضي السورية قادمة من إقليم كردستان العراق عبر معبر "الوليد" الحدودي.

وتضم القافلة أكثر من 100 شاحنة تحمل معدات لوجستية وعسكرية، حيث توجهت إلى قواعد الاميركية و"قوات سوريا الديمقراطية" في محافظتي الحسكة ودير الزور.

وكان "المرصد السوري" قد رصد في 24 مارس المنصرم، دخول قافلة مساعدات محملة بالمساعدات اللوجستية لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، مقدمة من القوات الاميركية دخلت من الأراضي العراقية عبر معبر سيمالكا الحدودي نحو الأراضي السورية.

في سياق غير متصل أفادت مصادر محلية بأن هزة أرضية ضربت الأربعاء محافظة اللاذقية السورية، بلغت شدتها 4.7 درجة على مقياس ريختر.

وقال المركز الوطني للزلازل في بيان له على صفحته في "فيسبوك"، إن الهزة وقعت في حدود الساعة 10:40 بالتوقيت المحلي بالقرب من الساحل السوري، على عمق 2 كم.

والثلاثاء، ضربت هزة أرضية متوسطة شمال اللاذقية بلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر وعمقها 2 كم، ووقعت عند الساعة 01:37 بالتوقيت المحلي.