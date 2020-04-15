أدانت عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، سهير خضر، مشاركة ناشطين وناشطات فلسطينيين في لقاء تطبيعي على موقع "زووم" الإلكتروني، مؤكدةً أن التطبيع بأشكاله كافة جريمة وخيانة وطنية.

واعتبرت خضر أن مشاركة إحدى الناشطات في هذه اللقاءات التطبيعية مستهجنة ومدانة من الحركة النسوية الوطنية، ورأت أنها اعتداء صريح على تضحيات المرأة الفلسطينية ونضالها، مضيفةً أن "العدو يستغلها للتغطية على جرائمه ومواصلة عدوانه الشامل على الشعب الفلسطيني".

ودعت خضر إلى ضرورة الانتقال بالموقف الوطني والشعبي الموحد الرافض للتطبيع، إلى التصدي الميداني والحاسم لكل الأنشطة واللقاءات التطبيعية التي تجريها شخصيات ومؤسسات لا تمثل الشعب الفلسطيني، مشددةً على "ضرورة استجابة السلطة للنداءات الوطنية بحل لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، التي تُشكّل دائماً ملاذاً رسمياً وحمايةً لكل الُمطبّعين".

من جانب آخر عبّر رئيس أساقفة سبسطية للروم الأورثوذكس المطران عطا الله حنا، عن أسفه من قيام صحيفة "الجمهوريّة" اللبنانية الثلاثاء، بنشر "كاريكاتير" يسيء إلى الفلسطينيين.

المطران عطا الله اعتبر في بيان له الأربعاء، أنّ نشر هذا الكاريكاتير "يتناقض مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية"، مطالباً الصحيفة اللبنانية بـ"الاعتذار"، ومتمنياً "عدم تكرار هذه الأخطاء".

وقال المطران عطا الله في بيانه:" أن يتمّ مقارنة الفلسطيني مع وباء كورونا، هو جريمة بحق القيم الإنسانية والأخلاقية والحضارية النبيلة".

من جهتها، استنكرت "لجان المقاومة" في بيان الكاريكاتير، واعتبرت أنّ ما أقدمت عليه الصحيفة "يسيء لشعبنا الفلسطيني والعلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني".

أمّا المكتب الاعلامي في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، فوصف كاريكاتير الصحيفة بأنّه "يشكل إهانة ليس فقط للشعب الفلسطيني وتاريخه النضالي، بل وأيضاً للشعب اللبناني الشقيق الذي تجمعنا وإيّاه أفضل العلاقات الأخويّة".

يذكر أنّ صحيفة "الجمهوريّة" اللبنانية، نشرت في عددها ليوم الثلاثاء، رسماً كاريكاتورياً بمناسبة ذكرى الحرب الأهلية اللبنانية، يسيء إلى الفلسطينيين، يظهر فيه "ملثم يرتدي الكوفيّة الفلسطينية تحت تاريخ 13 نيسان 1975، إلى جانب رسم يجسّد فيروس كورونا تحت تاريخ 13 نيسان 2020".

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل ورام الله، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 369 من ضمنها القدس.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في مؤتمر صحفي، إن اثنين من المصابين من مدينة دورا في الخليل، والثالث من بلدة نعلين غرب رام الله، وهم ممرضون في الطاقم الطبي الذي يعمل في مستشفى المطلع بالقدس.

وأضافت أن الحالات المصابة الخاضعة للمتابعة حاليا بلغت 227 حالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى 78 حالة في القدس.

من جهة اخرى فتحت زوارق العدو الصهيوني، صباح الأربعاء، نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.