قال رئيس الوزراءالعراقي المكلف، مصطفى الكاظمي، الاربعاء، في حوار مع عدد من الصحفيين:" إنني ومثلما يعرف الجميع لست منتخباً ولم آتِ إلى هذا المنصب نتيجة لصناديق الاقتراع بل هي مسؤولية انتدبتني إليها الكتل السياسية، وهو ما يضاعف مسؤوليتي حيال ما نتعرض له من تهديدات وتحديات، وبالتالي أستطيع القول إنني رئيس وزراء أزمة ولا أملك لا أنا ولا غيري عصا سحرية لما نواجهه من تحديات تحتاج إلى تضافر جهود الجميع".

ودعا الكاظمي "الكتل السياسية إلى التعاون معه لكي يعبر الأزمة الحالية طالما أن حكومتي لها هدف محدد وهو التهيئة للانتخابات المبكرة، بالإضافة إلى التصدي بحزم إلى التحديات الطارئة التي لم تكن متوقعة حتى قبل شهرين وهي فيروس كورونا، وما بات يشكله من تهديد حقيقي لكل شعوب العالم، والأزمة الاقتصادية التي تمثلت بانخفاض حاد لأسعار النفط، وهو ما يتطلب منا اتخاذ إجراءات حازمة وقوية من أجل عبور هذه الأزمة".

وحول طبيعة الموقف من الولايات المتحدة ، أكد الكاظمي: "سيكون لدينا حوار جاد مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن طبيعة وجودهم في العراق، والأهم أن ما يجب أن أتعامل معه بحزم هو ألا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات، مع التأكيد على أنني سوف أعمل على الانفتاح بشكل جاد على المحيطين العربي والإسلامي، وطبقاً لمبدأ المصالح المشتركة، وهو ما يتطلب منا عملاً جاداً في هذا الاتجاه، خصوصاً لجهة الاقتصاد والاستثمار وتهيئة الأرضية المناسبة لذلك، لأننا لا يمكننا الاستمرار في الاعتماد على النفط بوصفه مصدراً وحيداً للدخل الوطني".

وفي يوم الخميس الماضي، كلف الرئيس برهم صالح، الكاظمي، بتشكيل الحكومة بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي، اعتذاره عن المهمة لأسباب "داخلية وخارجية" لم يفصح عنها.

من جانب آخر كشف مصدر سياسي عراقي مطلع، الثلاثاء، عن اندلاع خلافات سياسية حادة بين الحزبين الحاكمين في اقليم كردستان، مؤكدا أن الخلافات وصلت لحد استخدام الأسلحة والاشتباك المسلح، بحسب وكالة المعلومة.

وقال المصدر العراقي إن" الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني في اقليم كردستان شهدا خلافات عميقة وصلت الى حد النزاع المسلح في ناحية ورتي الواقعة بين رانية وخليفان".

وأضاف، أن" حزب بارزاني ممتعض جدا من القيادة السياسية الجديدة بقيادة لاهور الشيخ جنكي وبافيل طالباني"، مشيرا الى أن" الاتحاد الوطني الكردستاني يرى من جانبه أن هناك تفردا امنيا واقتصاديا من قبل الحزب الديمقراطي على كافة مفاصل المؤسسات في الإقليم".

ولفت الى أن “القيادات السياسية حرصت على منع وصول أنباء الخلاف الى بغداد بسبب الازمة السياسية في العاصمة وحتى لا تتأثر المصالح الكردية هناك بشأن المناصب وتوزيع الحصص في الحكومة الجديدة”.