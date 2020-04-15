آثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية الكثير من ردود الفعل والانتقادات من قبل الدول الأوروبية والمؤسسات الدولية.

روسيا انتقدت القرار الأمريكي وقالت على لسان الناطقة باسم وزارة خارجيتها ماريا زاخاروفا، إن “السياسيين الأمريكيين يبحثون دائماً عن مذنب”.

وأوضحت في تصريح لوكالة تاس الروسية، الأربعاء، أن ” الشيء المهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو العثور على مذنبين بأدلة وهمية لإثبات براءتهم”.

وأضافت أن السياسيين الأمريكيين يتهمون روسيا بالوقوف وراء هزيمة هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية ، كما يلقون باللائمة على الرئيس فلاديمير بوتين جراء المشاكل في نظام الرعاية الصحية الأمريكية.

بدورها أعربت الصين الأربعاء عن “قلقها الشديد” بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق مساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة العالمية التي تتعرض لانتقادات جراء إدارتها لأزمة وباء كوفيد-19.

ومنذ بضعة أيام، توجّه واشنطن انتقادات شديدة لسلوك المنظمة الأممية التي تتخذ من جنيف مقراً. وقد نددت الولايات المتحدة خصوصاً باتخاذ المنظمة مواقف اعتبرتها مؤيدة لبكين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن “هذا القرار سيُضعف قدرات منظمة الصحة العالمية وسيقوّض التعاون الدولي ضد الوباء”.

وحثّ تشاو الولايات المتحدة على “تحمل مسؤولياتها والتزاماتها بجدية، ودعم الجهود الدولية ضد الوباء التي تقودها منظمة الصحة العالمية”.

كما أدانت ألمانيا تعليق ترامب المساهمة المالية للولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية، معتبرة أن “اللوم لا يفيد” في فترات وباء كوفيد-19 العالمي.

وكتب وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس في تغريدة على تويتر “علينا العمل بتعاون وثيق ضد كوفيد-19”. واضاف أن “أحد أفضل الاستثمارات هو تعزيز الأمم المتحدة وخصوصا منظمة الصحة العالمية التي ينقصها التمويل مثلا لتطوير وتوزيع معدات الفحص ولقاحات”.

وأضاف الوزير أن “إلقاء اللوم لا يفيد” في الظروف الصحية الحالية موضحا أن “الفيروس لا يعرف حدودا”.

وأعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن “أسفه العميق” لتعليق المساهمة الأميركية في منظمة الصحة العالمية في قرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب ليل الثلاثاء الأربعاء.

وكتب بوريل في تغريدة “ليس هناك أي سبب يبرر” هذا القرار في وقت تُعتبر جهود منظمة الصحة العالمية “ضرورية أكثر من أي وقت مضى للمساعدة في احتواء وتخفيف (انتشار) الوباء العالمي”.

وأضاف “فقط عبر توحيد القوى يمكننا التغلب على هذه الأزمة التي لا حدود لها”.

وكان الرئيس الأميركي أعلن الثلاثاء تعليق المساهمة المالية للولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية بسبب “سوء ادارتها” للوباء الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وما أثار غضب ترامب بشكل خاص هو انتقادات منظمة الصحة العالمية لقراره في أواخر كانون الثاني/يناير، القاضي بمنع دخول المسافرين القادمين من الصين للولايات المتحدة، وهو إجراء لا يزال يتفاخر به ترامب ويؤكد أنه أبطأ وصول الفيروس. وقال ترامب إن “الصين دائما على حق” في نظر منظمة الصحة العالمية.

من جانبه ضم الاتحاد الأوروبي صوته لانتقادات عالمية لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف التمويل لمنظمة الصحة الدولية قائلا يوم الأربعاء إن الإجراء غير مبرر في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكتب جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على تويتر يقول ”نأسف بشدة على القرار الأمريكي بتعليق التمويل لمنظمة الصحة العالمية. لا يوجد سبب يبرر هذه الخطوة في لحظة جهود المنظمة مطلوبة فيها أكثر من أي وقت مضى“.