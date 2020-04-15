تأهل الفيلم الايراني القصير «الإرتجال» (بداهه) من اخراج وانتاج رامين معصوميان الى المشاركة في مهرجان «Southeast Regional» الدولي للأفلام بأمريكا.

وستقام فعاليات المهرجان بدورته الثالثة في الثلاثين من مايو المقبل.

كتب سيناريو الفيلم رامين معصوميان وفرهاد مهرخيراني مشاركة وشارك في تمثيله فرهاد مهرخيراني وسودة خدري.

جاء في ملخص «الإرتجال»: رجل يبدأ بعالعزف على آلة تار ويسمع حينها صوت آلة تار أخرى تعزف عليها امرأة من الجيران ويقوم الاثنان بالعزف الارتجالي سويا...

يذكر ان «الارتجال» سبق ان شارك في مهرجان «ليفت آف» الدولي في بريطانيا ومهرجان الافلام القصيرة بكندا.