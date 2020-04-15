  • الأربعاء ٢١ شعبان ١٤٤١
  • الأربعاء , أبريل 15, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279620 تاريخ النشر: نيسان 15, 2020 الوقت: 16:50 الاقسام: ثقافة وفن  
الارتجال» الايراني يشد الرحال الى مهرجان دولي بأميركا

الارتجال» الايراني يشد الرحال الى مهرجان دولي بأميركا

تأهل الفيلم الايراني القصير «الإرتجال» (بداهه) من اخراج وانتاج رامين معصوميان الى المشاركة في مهرجان «Southeast Regional» الدولي للأفلام بأمريكا.

وستقام فعاليات المهرجان بدورته الثالثة في الثلاثين من مايو المقبل.

كتب سيناريو الفيلم رامين معصوميان وفرهاد مهرخيراني مشاركة وشارك في تمثيله فرهاد مهرخيراني وسودة خدري.

جاء في ملخص «الإرتجال»: رجل يبدأ بعالعزف على آلة تار ويسمع حينها صوت آلة تار أخرى تعزف عليها امرأة من الجيران ويقوم الاثنان بالعزف الارتجالي سويا...

يذكر ان «الارتجال» سبق ان شارك في مهرجان «ليفت آف» الدولي في بريطانيا ومهرجان الافلام القصيرة بكندا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/6277 sec