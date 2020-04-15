يعمل المخرج الإيراني علي فيروزجنك على إخراج مسلسل «لون العشق» بمساعدة أكاديمية ولاية كنتاكي الأمريكية للفنون حيث كان فيروزجنك قد حصد جائزة خاصة من مهرجان خاص بولاية كنتاكي عن فيلمه الذي يحمل نفس إسم المسلسل «لون العشق».

حول فكرة المسلسل الأصلية أكد المخرج فيروزجنك أن العمل يرتكز على أهمية فكرة العشق وقداسة وأصالة هذا المفهوم، حيث حمل الفيلم القصير نفس الفكرة وقد نال كل التوفيق والنجاح العالمي.

أخيراً يذكر أن المخرج علي فيروزجنك يعمل على أن يبصر عمله التلفزيوني النور خلال العام المقبل مع هذا الدعم الفني من ولاية كنتاكي الأمريكية.