|عاجل :
|للمزید
|رقم الخبر: 279617
|تاريخ النشر: نيسان 15, 2020
|الوقت: 16:47
|الاقسام: ثقافة وفن
|
مكتبة متنقلة على دراجة هوائية لادخال السرور على أطفال مخيم بغزة
أطلقت مكتبة «البرامج النسائية» بمخيم «دير البلح» في قطاع غزة مبادرة تطوعية لدعم الأطفال نفسياً وتثقيفهم خلال فترة الحجر الصحي المنزلي الذي فرضه وباء كورونا،
وفي اطار هذه المبادرة يقوم المتطوعون على متن دراجات هوائية مُزيّنة بتسليم كتب القصص والروايات والأقلام الى الأطفال الذين يعيشون في مخيم «دير البلح» للاجئين الفلسطينيين.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر