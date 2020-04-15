مكتبة متنقلة على دراجة هوائية لادخال السرور على أطفال مخيم بغزة أطلقت مكتبة «البرامج النسائية» بمخيم «دير البلح» في قطاع غزة مبادرة تطوعية لدعم الأطفال نفسياً وتثقيفهم خلال فترة الحجر الصحي المنزلي الذي فرضه وباء كورونا،