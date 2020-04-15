أعلن رئیس جامعة العلوم والمعارف القرآنیة في إیران، «السيد محمد نقيب» عن تأسیس مکتبة إلکترونیة للقرآن الکریم في الجامعة.

وأشار الی ذلك، رئیس جامعة العلوم والمعارف القرآنیة في إیران «السید محمد نقیب» في معرض شرحه لأبرز إنجازاته منذ تولیه رئاسة الجامعة.

وأوضح مبیناً اننا قمنا بجمع ما یقارب الـ 3 آلاف کتاب وتحمیلها إلکترونیاً.

وأردف قائلاً: اننا نعمل بجد لتأسیس أکبر مکتبة إلکترونیة للمخطوطات القرآنیة.

وقال انه قام بإنشاء مجلس إستراتیجي للجامعة وذلك لأول مرة في تأریخ الجامعة ویرسم هذا المجلس سیاسة الجامعة للسنوات المقبلة.

وأضاف قائلاً: اننا نعمل علی إصدار صحیفة ناطقة بثلاث لغات دولیة وذلك بالتعاون مع جامعة الإمام الصادق(ع) في العاصمة طهران.