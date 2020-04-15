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رقم الخبر: 279611 تاريخ النشر: نيسان 15, 2020 الوقت: 15:01 الاقسام: منوعات  
عجوز ايرانية عمرها 89 عاماً تتعافى من كورونا

عجوز ايرانية عمرها 89 عاماً تتعافى من كورونا

اعلن رئيس مستشفى دزفول الكبير في محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران) علی بختیاري عن تعافي عجوز بالغة من العمر 89 عاما من مرض كورونا المستجد (كوفيد-19).
 واضاف بختياري اليوم الاربعاء: رقدت "بري سهرابي" البالغة من العمر 89 عاما ، من سكان مدينة دزفول، في مستشفى المدينة يوم 31 أبريل / نيسان بعد تدهور حالتها الصحية واصابتها بأعراض فيروس "كوفيد -19" مثل السعال والحمى والغثيان الا انها استعادت عافيتها وغادرت المستشفى بفضل من الله وفي ظل جهود الكوادر الطبية.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور قد اعلن مساء امس الثلاثاء في احدث احصائية حول فيروس كورونا في البلاد، ان عدد المصابين في البلاد بلغ 74 الفا و 877 والمتعافين 48 الفا و 129 شخصا.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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