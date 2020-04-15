قال رئيس الجمهورية حسن روحاني ، أن الصحة والمعيشة هما أهم هاجس لدى المواطنين، مضيفا أن علينا ان نحارب المرض والبطالة في وقت واحد، ونصل الى المرحلة المطلوبة من خلال التعاون لتجاوز مرض كورونا.

واضاف الرئيس روحاني في جلسة لمجلس الوزراء صباح اليوم الاربعاء ، أن فيروس كورونا بات معضلة تواجه جميع الدول ، وقد ترك آثاره على السياسة والاقتصاد والتجارة واسلوب حياة الناس.

وتابع روحاني: ان لدينا اليوم موضوعين مهمين هما عصر كورونا وما بعد كورونا ، ومن هنا فان من المهم في عصر كورونا أن نوجد الكيفية التي نواجه بها هذا المرض ، وبعد انتهاء هذا العصر نبحث الكيفية التي نعيد فيها تأهيل الاقتصاد وتنظيمه .

وأعتبر النجاح في هذا الامر يتطلب تكاتف كافة السلطات والمؤسسات في الدولة ، فهناك واجبات على عاتق الحكومة، وأخرى على عاتق القوى الاخرى ، فضلا عن الجانب المهم الذي يقع على عاتق المواطنين.

وأكد رئيس الجمهورية أن العام الايراني الجديد الذي مضى منه شهر حتى الآن سيكون عاما جيدا ، رغم ان البلاد تواجه الحظر وكورونا .

واشار الى ان الصورة السوداوية التي رسمها الاعلام الاجنبي لتثبيط عزيمة المواطنين هي صورة مختلفة ولا اساس لها ، وستعيش البلاد ظروفا مغايرة لما يرسمه الاعداء ، رغم كل المشاكل والصعوبات.

وتطرق الرئيس روحاني الى مناسبة يوم الجيش التي تصادف يوم الجمعة القادم 17 ابريل ، موضحا ان سيصدر بيانا بهذه المناسبة لأن العرض العسكري الذي يجري بحضوره كل عام سيلغى بسبب الظروف الصحية.

وأكد روحاني ان الحاجة الى الجيش قائمة في الحرب وفي السلام ، فالجيش هو القوة الرادعة للعدو في زمن الحرب ، كما انه حاضر في جميع الميادين في زمن السلم ، فهو يساهم في اغاثة المنكوبين بالزلازل والسيول والحوادث الاخرى، كما انه يقوم بدور مهم اليوم في مكافحة فيروس كورونا.