واضاف الرئيس روحاني في جلسة لمجلس الوزراء صباح اليوم الاربعاء ، أن فيروس كورونا بات معضلة تواجه جميع الدول ، وقد ترك آثاره على السياسة والاقتصاد والتجارة واسلوب حياة الناس.
وتابع روحاني: ان لدينا اليوم موضوعين مهمين هما عصر كورونا وما بعد كورونا ، ومن هنا فان من المهم في عصر كورونا أن نوجد الكيفية التي نواجه بها هذا المرض ، وبعد انتهاء هذا العصر نبحث الكيفية التي نعيد فيها تأهيل الاقتصاد وتنظيمه .
وأعتبر النجاح في هذا الامر يتطلب تكاتف كافة السلطات والمؤسسات في الدولة ، فهناك واجبات على عاتق الحكومة، وأخرى على عاتق القوى الاخرى ، فضلا عن الجانب المهم الذي يقع على عاتق المواطنين.
وأكد رئيس الجمهورية أن العام الايراني الجديد الذي مضى منه شهر حتى الآن سيكون عاما جيدا ، رغم ان البلاد تواجه الحظر وكورونا .
واشار الى ان الصورة السوداوية التي رسمها الاعلام الاجنبي لتثبيط عزيمة المواطنين هي صورة مختلفة ولا اساس لها ، وستعيش البلاد ظروفا مغايرة لما يرسمه الاعداء ، رغم كل المشاكل والصعوبات.
وتطرق الرئيس روحاني الى مناسبة يوم الجيش التي تصادف يوم الجمعة القادم 17 ابريل ، موضحا ان سيصدر بيانا بهذه المناسبة لأن العرض العسكري الذي يجري بحضوره كل عام سيلغى بسبب الظروف الصحية.
وأكد روحاني ان الحاجة الى الجيش قائمة في الحرب وفي السلام ، فالجيش هو القوة الرادعة للعدو في زمن الحرب ، كما انه حاضر في جميع الميادين في زمن السلم ، فهو يساهم في اغاثة المنكوبين بالزلازل والسيول والحوادث الاخرى، كما انه يقوم بدور مهم اليوم في مكافحة فيروس كورونا.