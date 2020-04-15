خلال زيارته لأسطول الشمال والمنطقة البحرية الرابعة ومقرها في ميناء انزلي على بحر قزوين، قال قائد القوة البحرية للجيش الايراني الأدميرال حسين خانزادي أن بحر قزوين بحر السلام والصداقة، ويمكننا مشاركة تكتيكاتنا العسكرية مع جيراننا في هذه المنطقة ، واننا على استعداد تام لتطوير العلاقات مع الدول المجاورة و الصديقة.

وحضر الأدميرال خانزادي، صباح اليوم الأربعاء، الى المنطقة البحرية الشمالية والتقى بقادة وأركان المنطقة البحرية الرابعة، واطلع على الاستعداد القتالي والتكتيكي للوحدات.

ووصف قائد القوة البحرية للجيش الايراني، زيادة مستوى الاستعداد القتالي والخبرات، هي العنصر الأفضل والأكثر فاعلية في الزيارات الميدانية وأضاف: أن مشاركة جميع الخبرات الشخصية والتنظيمية في جميع الأبعاد أثناء الأزمة مفيدة وفعالة للغاية.

كما زار الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، واطلع أثناء زيارته على المشاريع قيد الإنشاء والصيانة، عن كثب على إعادة بناء وتجهيز مدمرة دماوند 2.