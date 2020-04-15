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رقم الخبر: 279604 تاريخ النشر: نيسان 15, 2020 الوقت: 13:09 الاقسام: منوعات  
رائدة فضاء ترى أضواء بغداد من مركبتها وتوجه رسالة لأطفال العراق

رائدة فضاء ترى أضواء بغداد من مركبتها وتوجه رسالة لأطفال العراق

تحدثت رائدة فضاء أمريكية من أصول عراقية، تدعى جيسيكا مير، إلى أطفال العراق من الفضاء موجهة لهم رسالة تحفيزية.

وأكدت مير خلال رسالتها، أنها تريد رسم الابتسامة على وجوه أطفال العراق. كما طالبتهم بأن يجتهدوا في دراستهم لتحقيق أحلامهم.


ونشرت صفحة "مؤسسة أطفال العراق" على موقع "فيسبوك"، رسالة رائدة الفضاء، التي أكدت خلال حديثها أن والدايها من بغداد لذلك فهي تتشارك التراث معهم. ولذلك يمكنهم تكوين عائلة كبيرة معا.

وطالبت أطفال العراق بالبحث عنها في الفضاء، قائلة: "أستطيع أن أرى أضواء بغداد الكثيفة من الفضاء، فأنا أكون فوقكم بـ 350 كم. يمكنك البحث عني باستخدام موقع إلكتروني خاص من ناسا، يعلمكم بوقت تحليق مركبة الفضاء الدولية فوقكم". مشيرة إلى "أنها ربما سترى ابتسامة أطفال العراق اللامعة من الفضاء، وأنهم سيرون ابتسامتها لهم".

وكانت مير قد وصلت إلى محطة الفضاء الدولية في أواخر سيبتمبر/أيلول 2019، وستقضي أكثر من 7 أشهر على متن المحطة، بحسب "سي إن إن".

وأجرت مير وزميلتها رائدة الفضاء، كريستينا كوخ، أول رحلة فضائية للنساء خارج محطة الفضاء الدولية في أكتوبر/تشرين الأول 2019، استمرت لسبع ساعات، أنجز خلالها الفريق بعض المهام خارج المحطة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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