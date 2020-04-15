في ضوء استمرار اعتماد الإجراءات الوقائية وقيود السفر التي وضعتها العديد من الحكومات، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الثلاثاء استمرار تأجيل جميع المباريات والمسابقات المقررة في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، وذلك حتى إشعار آخر.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أول الاتحادات القارية التي قامت باتخاذ إجراءات وقائية لمكافحة انتشار فايروس كورونا (كوفيد-19)، حيث أن القرار الجديد يعكس التزام الاتحاد بضمان أعلى معايير الصحة والسلامة للاعبين والفرق المشاركة والمسؤولين والجماهير وباقي أطراف اللعبة.

ويواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم متابعة تطورات انتشار جائحة كورونا، وكان قرر سابقاً تأجيل مباريات شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل، بعد عقد سلسلة من الاجتماعات الطارئة في الدوحة ودبي ودلهي وكوالالمبور.

وسوف يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المشاورات والمناقشات مع الاتحادات الوطنية الأعضاء بخصوص مسابقات الأندية، وسوف يقوم بدراسة مجموعة من الخيارات لاستكمال مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 وكأس الاتحاد الآسيوي 2020.