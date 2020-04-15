  • الأربعاء ٢١ شعبان ١٤٤١
  • الأربعاء , أبريل 15, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279602 تاريخ النشر: نيسان 15, 2020 الوقت: 13:03 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الأرض على موعد مع حدث فلكي نادر

الأرض على موعد مع حدث فلكي نادر

سيكون البشر على موعد مع حدث فلكي فريد، ابتداءً من مساء الثلاثاء، حيث سيصطف القمر مع كواكب زحل والمريخ والمشتري.

ووفقا لموقع "Space.com"، فستتاح للناس فرصة نادرة لمشاهدة الأجرام السماوية الأربعة في السماء، بدءاً من 14 أبريل، عندما يظهر القمر على الجانب الأيمن من المشتري. وفي 15 أبريل، سيصل القمر إلى "وسط المجموعة"، من منظورنا الأرضي.

وستكون ليلة 16 أبريل، آخر فرصة لمراقبة "التجمع" الفضائي الفريد، في وقت واحد.

وأوضح الموقع الإلكتروني أن القمر سيكون على بعد حوالي 243 ألف ميل من الأرض، مضيفا في الوقت نفسه أن هذا "الرصف يعتمد على منظور الرائي".

كما أشار إلى أنه خلال "اللقاء الأول"، بين القمر والمشتري، فإن من يملكون "التلسكوب"، سيكونون قادرين على رؤية أقمار المشتري مصطفة في خط مستقيم تقريبا، على جانب واحد من الكوكب.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0633 sec