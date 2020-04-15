سيكون البشر على موعد مع حدث فلكي فريد، ابتداءً من مساء الثلاثاء، حيث سيصطف القمر مع كواكب زحل والمريخ والمشتري.

ووفقا لموقع "Space.com"، فستتاح للناس فرصة نادرة لمشاهدة الأجرام السماوية الأربعة في السماء، بدءاً من 14 أبريل، عندما يظهر القمر على الجانب الأيمن من المشتري. وفي 15 أبريل، سيصل القمر إلى "وسط المجموعة"، من منظورنا الأرضي.

وستكون ليلة 16 أبريل، آخر فرصة لمراقبة "التجمع" الفضائي الفريد، في وقت واحد.

وأوضح الموقع الإلكتروني أن القمر سيكون على بعد حوالي 243 ألف ميل من الأرض، مضيفا في الوقت نفسه أن هذا "الرصف يعتمد على منظور الرائي".

كما أشار إلى أنه خلال "اللقاء الأول"، بين القمر والمشتري، فإن من يملكون "التلسكوب"، سيكونون قادرين على رؤية أقمار المشتري مصطفة في خط مستقيم تقريبا، على جانب واحد من الكوكب.