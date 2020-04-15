قال السفير الايراني في الهند علي جكني ان طهران تتوقع من نيودلهي والبلدان الاخرى مواجهة الحظر الاميركي الظالم.

وفي حوار أجرته صحيفة هندوستان تايمز مع السفير الايراني علي جكني في الهند، تناول فيه التعاون الثنائي بين ايران والهند في مكافحة تفشي فيروس كورونا وكذلك الحظر الاميركي الاحادي الظالم على ايران.

ونوه الى ان ايران تتوقع من الهند والبلدان الاخرى مواجهة الحظر الاميركي الظالم الذي ألحق الاضرار بملايين الايرانيين.