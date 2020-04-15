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|رقم الخبر: 279600
|تاريخ النشر: نيسان 15, 2020
|الوقت: 12:55
|الاقسام: محليات
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زلزال بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر يضرب شرق ايران
ضرب زلزال بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر اليوم الاربعاء مدينة نهبندان بمحافظة خراسان الجنوبية شرق ايران.
وافادت المؤسسة الجيوفيزيائية التابعة لجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع في الساعة 11:34 من صباح اليوم الاربعاء حسب التوقيت المحلي (7:14 تغ) وعلى عمق 11 كيلومترا.
ولم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية او مادية جراء وقوع الزلزال.
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