ضرب زلزال بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر اليوم الاربعاء مدينة نهبندان بمحافظة خراسان الجنوبية شرق ايران.

وافادت المؤسسة الجيوفيزيائية التابعة لجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع في الساعة 11:34 من صباح اليوم الاربعاء حسب التوقيت المحلي (7:14 تغ) وعلى عمق 11 كيلومترا.

ولم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية او مادية جراء وقوع الزلزال.