توقع امين مجمع تشحيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن رضائي، تفكك الولايات المتحدة وان تصبح على غرار رابطة الدول المستقلة (الدول التي استقلت بعد تفكك الاتحاد السوفييتي السابق) في مرحلة ما بعد فيروس كورونا.

وكتب رضائي في تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاربعاء: من المحتمل ان تتحول اميركا الى رابطة دول مستقلة في مرحلة ما بعد فيروس كورونا.

واضاف: ان نفقات تجييش القوات العسكرية وفشل الحكومة الاميركية في ادائها وعدم ثقة الولايات بها، تعمل كلها كقنبلة موقوتة.