مع بداية الربيع،كانت ساحة الإمام تستضیف کل عام العديد من المسافرين من جميع أنحاء البلاد ومن الدول الأجنبية، لكن هذا العام،تشهد الساحة أيامًا مختلفة بسبب تفشي فيروس كورونا وتطبيق خطة التباعد الاجتماعي للوقاية من الفيروس.
ساحة الامام بمدينة اصفهان
ساحة الامام بمدينة اصفهان
ساحة الامام بمدينة اصفهان
ساحة الامام بمدينة اصفهان
ساحة الامام بمدينة اصفهان
ساحة الامام بمدينة اصفهان
ساحة الامام بمدينة اصفهان
ساحة الامام بمدينة اصفهان
ساحة الامام بمدينة اصفهان
ساحة الامام بمدينة اصفهان
ساحة الامام بمدينة اصفهان
ساحة الامام بمدينة اصفهان
ساحة الامام بمدينة اصفهان
ساحة الامام بمدينة اصفهان