ساحة الامام بمدينة اصفهان وهي مجموعة من الابنية التاريخية لها تاريخ طويل تم بناء الساحة والمباني المحيطة بها بما في ذلك مسجد الإمام ومسجد الشيخ لطف الله وقصر عالي قابو وبازار قيصرية وغيرها من المواقع التاريخية في العهد الصفوي.

مع بداية الربيع،كانت ساحة الإمام تستضیف کل عام العديد من المسافرين من جميع أنحاء البلاد ومن الدول الأجنبية، لكن هذا العام،تشهد الساحة أيامًا مختلفة بسبب تفشي فيروس كورونا وتطبيق خطة التباعد الاجتماعي للوقاية من الفيروس.