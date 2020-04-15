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رقم الخبر: 279596 تاريخ النشر: نيسان 15, 2020 الوقت: 12:31 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الاطباء الايرانيون يستخدمون البلازما في معالجة المصابين بالكورونا

الاطباء الايرانيون يستخدمون البلازما في معالجة المصابين بالكورونا

استخدم الاطباء الايرانيون اسلوب العلاج ببلازما الدم في معالجة المصابين بفيروس كورونا وحققوا نجاحات طيبة بهذا الشأن.

وقال رئيس كلية الصيدلة في جامعة بقية الله (عج) الطبية عبد المجيد جراغعلي، في تصريح لمراسل فارس: ان مستشفيات البلاد قد بدأت باستخدام هذا الاسلوب العلاجي منذ الشهر الماضي.

وعدّ مستشفى بقية الله بمثابة القاعدة الرئيسية في البلاد لهذا الاسلوب العلاجي، مشيدا بذات الوقت بالتعاون الذي أبدته منظمة نقل الدم كما ان استخدام هذا الاسلوب يتم تنميته حالياً في جميع ارجاء البلاد. 

ولفت الى  ان 150 مصابا عولجوا بنجاح لحد الآن باعتماد اسلوب البلازما في مستشفى بقيه الله وكانت النتائج ايجابية، موضحا ان الاسلوب المذكور يعتمد على المتبرعين ببلازما الدم من قبل المتعافين بعد اصابتهم بفيروس كورونا بعد انقضاء اسبوعين على تماثلهم للشفاء حيث يمتاز دمهم  بالقابلية على انتاج الاجسام المضادة للفيروس.

ونوه الى ان المعلومات الاولية تشير الى ان هذا الاسلوب يمتاز بالمقدرة على العلاج بنسبة تزيد على 50 بالمئة مقارنة بغيره من الاساليب الاخرى.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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