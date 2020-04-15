اعلن مدير عام مصفاة نجمة الخليج الفارسي ' محمدعلي دادور' عن زيادة الطاقة الانتاجية لمصفاة نجمة الخليج الفارسي بمقدار 60 الف برميل يوميا لتبلغ 480 الف برميل بنهاية شهر تشرين الاول المقبل.

قال دادور اليوم الاربعاء ان مصفاة نجمة الخليج تنتج يوميا 45 مليون لتر من البنزين و 17 مليون لتر من المازوت إلا ان زيادة طاقة التكرير ستسهم في نمو حجم انتاج البنزين ليبلغ 54 مليون لتر الي جانب انتاج 20 مليون مازوت يوميا و3 ملايين لتر من الغاز السائل و مليوني لتر من وقود محركات النفاثة.

واشار مديرعام مصفاة نجمة الخليج الفارسي الى بدء تنفيذ المرحلة الرابعة للمصفاة والتي عند دخولها الخدمة ستصبح ايران من دولة مستوردة لمادة البنزين الي دولة مصدرة لها.

وفيما اشار الى انتاج البنزين في هذه المصفاة قال ان اي تفكير في مقاطعة البنزين اصبح أمراً عبثياً.

وبلغت نفقات بناء هذه المصفاة 4 مليارات دولار تم تمويل جميع مشاريعها من مصادر محلية و ووفر تدشين المصفاة خمسة مليارات و400 مليون دولار للبلاد منذ مارس 2017 حتي يونيو هذا العام.

وبعد إنجاز جميع مراحل هذه المصفاة لن تحتاج ايران الى استيراد البنزين و ستحقق الاكتفاء الذاتي في انتاج البنزين فيما استمر استيراد هذه المادة 105 أعوام.

وتُعتبر ايران حالياً من الدول المصدرة لأربعة مشتقات نفطية وهي الديزل والكيروسين والمازوت والغاز السائل و تُصنَّف مصفاة نجمة الخليج الفارسي اكبر مصفاة للسوائل الغازية في الشرق الاوسط وتقع في ميناء بندر عباس جنوب البلاد.

كما تنتج هذه المصفاة وقود الطائرات و130 طناً من الكبريت يوميا.