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رقم الخبر: 279591 تاريخ النشر: نيسان 15, 2020 الوقت: 12:09 الاقسام: محليات  
وحدات من الجيش تقيم استعراض "مدافعو الوطن، انصار الصحة" في مدينة قم

وحدات من الجيش تقيم استعراض "مدافعو الوطن، انصار الصحة" في مدينة قم

اعلن قائد وحدات الجيش الايراني في محافظة قم العقيد شمس علي اسدي بان وحدات من القوة البرية للجيش ستقيم استعراض الخدمة "مدافعو الوطن، انصار الصحة" في مدينة قم.

وقال العقيد اسدي في تصريح له اليوم الثلاثاء ان هذه المراسم ستقام في مدينة قم لمناسبة يوم الجيش (يصادف يوم الجمعة) برعاية قائد مقر مكافحة كورونا في محافظتي قم وكيلان العميد جلالي نسب.  

واضاف، ان الوحدات المشاركة في هذه المراسم ستقوم بعد المشاركة في الاستعراض بالتوجه الى مختلف مناطق المدينة لاجراء عملية التعقيم والتطهير للشوارع والطرقات والساحات العامة.

واضاف العقيد اسدي ان برامج يوم الجيش تتمحور حول تكريم بطولات الجيش خاصة القوة البرية والتي ستجري يومي الخميس والجمعة من قبل وحدات مختارة من هذه القوة في قم.

واشار قائد مقر "السيدة المعصومة (س)" للدفاع الجوي في قم الى تنفيذ 200 برنامج متنوع لمناسبة يوم الجيش وتتضمن برامج ثقافية واجتماعية وعسكرية تقام بصورة مستقلة من قبل الجيش والحرس الثوري والتعبئة ومجموعات العمل الطوعي والبلدية وسائر الاجهزة والمؤسسات في المحافظة مع التاكيد على التزام البروتوكولات الصحية لمكافحة فيروس كورونا.

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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