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رقم الخبر: 279589 تاريخ النشر: نيسان 15, 2020 الوقت: 11:57 الاقسام: اقتصاد  
سورية وإيران تبحثان إنشاء مناطق صناعية وتجارية حرة مشتركة

سورية وإيران تبحثان إنشاء مناطق صناعية وتجارية حرة مشتركة

بحث سفير سورية في إيران عدنان محمود مع مستشار الرئيس الإيراني رئيس اللجنة العليا للمناطق الحرة مرتضى بانك تعزيز الاستثمارات المشتركة في قطاع المناطق الحرة من خلال إنشاء مناطق صناعية وتجارية حرة مشتركة تنفيذاً للاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين البلدين.

وأكد السفير محمود خلال اللقاء أهمية تفعيل دور القطاع الخاص والشركات الصناعية والتجارية في البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها المناطق الحرة وصولاً إلى إقامة شراكة اقتصادية تعود بالنفع على الشعبين في سورية وإيران وتعزز قدرتهما في مواجهة الحرب الاقتصادية والإجراءات القسرية الجائرة التي يتعرض لها البلدان.

وشدد على أن استمرار فرض هذه الإجراءات ضد سورية وإيران جريمة إنسانية مضاعفة وغير قانونية وغير شرعية تعيق جهود البلدين في تأمين المتطلبات الرئيسية لمكافحة جائحة كورونا التي تهدد البشرية جمعاء.

من جانبه أكد بانك استعداد إيران والشركات الإيرانية والقطاع الخاص للتعاون مع سورية في مجال المناطق الحرة والاستفادة من الإمكانات المتاحة للنهوض بمستوى التعاون الثنائي في هذا المجال.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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