سجل ميناء فريدونكنار في محافظة مازندران (شمال) خلال العام الماضي (انتهی فی 20 مارس 2020) نموا في نشاطه التجاري بمقدار 80% مقارنة مع العام الذي سبقه.

ویعتبر ميناء فريدونكنار الواقع في محافظة مازندران اول ميناء خاص في ايران حيث بدأ نشاطه التجاري في العام 2010 وتم تفریغ وشحن اكثر من 2.5 مليون من السلع والبضائع الى جانب تفریغ مايقارب 162 الف طن من الغلات فيه خلال العام الماضي.

واشار تقرير صدر عن الميناء ان نشاطه التجاري في العام الماضي سجل نموا بمقدار 80% مقارنة مع العام الذي سبقه.

وتوجد في محافظة مازندران اربعة موانئ وهي ترتبط باوروبا عن طريق خط السكك الحديدي اينجه برون – اسيا الوسطى .

وتنتج المحافظة 72 منتجا زراعيا يبلغ حجمه سبعة ملايين طن سنويا حيث يحتل عدد من المحاصيل الزراعية في المحافظة المرتبة الاولى الى الثالثة في البلاد من ناحية حجم الانتاج.