قال رئيس الجمهورية حسن روحاني، أن الصحة والمعيشة هما أهم هاجس لدى المواطنين، مضيفا أن علينا ان نحارب المرض والبطالة في وقت واحد، ونصل الى المرحلة المطلوبة من خلال التعاون لتجاوز مرض كورونا.

واضاف الرئيس روحاني في جلسة لمجلس الوزراء صباح اليوم الاربعاء، أن فيروس كورونا بات معضلة تواجه جميع الدول ، وقد ترك آثاره على السياسة والاقتصاد والتجارة واسلوب حياة الناس.

وتابع روحاني: ان لدينا اليوم موضوعين مهمين هما عصر كورونا وما بعد كورونا ، ومن هنا فان من المهم في عصر كورونا أن نوجد الكيفية التي نواجه بها هذا المرض ، وبعد انتهاء هذا العصر نبحث الكيفية التي نعيد فيها تأهيل الاقتصاد وتنظيمه .

وأعتبر النجاح في هذا الامر يتطلب تكاتف كافة السلطات والمؤسسات في الدولة ، فهناك واجبات على عاتق الحكومة، وأخرى على عاتق القوى الاخرى ، فضلا عن الجانب المهم الذي يقع على عاتق المواطنين .