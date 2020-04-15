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رقم الخبر: 279586 تاريخ النشر: نيسان 15, 2020 الوقت: 11:34 الاقسام: محليات  
رئيس مؤسسة المستضعفين الايرانية يهنّئ بيوم الجيش

رئيس مؤسسة المستضعفين الايرانية يهنّئ بيوم الجيش

هنّأ رئيس مؤسسة المستضعفين الايرانية (بسيج) العميد غلام رضا سليماني القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي وقائد القوة البرية للجيش العميد كيومرث حيدري بقرب حلول يوم الجيش .

  وورد في برقية وجهها سليماني الى اللواء موسوي: ان الالتزام والوفاء والشجاعة والدفاع عن الاسلام العظيم والقرآن الكريم من سمات المواجهة المقتدرة والتفاني في جميع الساحات قد تم ترسيخها ما أثمر عن تعزيز شموخ الامة الاسلامية وايران العظيمة.

واضاف: ان مايجعلنا اليوم نفتخر ونتحلى بالصلابة والثبات والكرامة في ايران الاسلامية المقتدرة اليوم هو صمود وتضحيات ابناء هذا الوطن الغيارى والشجعان في القوات المسلحة لاسيما الجيش البطل.

وهنّأ بشهر شعبان ويوم الجيش الذي يصادف 17 نيسان/ابريل وأعرب عن تمنياته بالمزيد من التوفيق والنجاح في مواصلة الدفاع عن المبادئ والاهداف المقدسة للامام الخميني الراحل (رض) وقيادة الامام الخامنئي (مد ظله العالي).

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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