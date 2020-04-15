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رقم الخبر: 279585 تاريخ النشر: نيسان 15, 2020 الوقت: 11:29 الاقسام: محليات  
الادميرال خانزادي يتفقد مراحل تطوير وتجهيز المدمرة "دماوند-2"

الادميرال خانزادي يتفقد مراحل تطوير وتجهيز المدمرة "دماوند-2"

قام قائد القوة البحرية بالجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي بزيارة لمصانع "الشهيد تمجيدي" البحرية التابعة لوزارة الدفاع، في شمال ايران، وتفقد عن كثب مشاريع التصنيع والصيانة فيها ومنها مراحل تطوير وتجهيز المدمرة "دماوند-2".

جاء ذلك ضمن الزيارة التي قام بها الادميرال خانزادي للاسطول البحري الايراني في شمال البلاد حيث التقى القادة والكوادر في المنطقة البحرية الرابعة (الامام الرضا "ع") وتعرف عن كثب على الجهوزية القتالية والتكتيكية والعملانية للوحدات البحرية المتواجدة في هذه المنطقة.

وتفقد قائد القوة البحرية لواء السفن الحربية في المنطقة البحرية الرابعة، واصفا التواجد المقتدر لاسطول الشمال في اكبر بحيرة في العالم (بحر قزوين) بالمهم جدا.

واعتبر بحر قزوين بانه بحر السلام والصداقة "وبامكاننا التشارك بتكتيكاتنا العسكرية مع جيراننا في هذه المنطقة ولنا الاستعداد الكامل لتنمية العلاقات مع الدول الجارة والصديقة".

واكد بان التشارك في جميع الخبرات الفردية والتنظيمية في مختلف الابعاد يمكنه ان يكون مؤثرا جدا في مواقع الازمة.

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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