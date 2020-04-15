أفادت مصادر مصرفية لوكالة "رويترز"، بأن شركة "أرامكو" السعودية، دخلت في محادثات أولية مع عدد من البنوك لاقتراض حوالي 10 مليارات دولار لتمويل شراء حصة في شركة "سابك" الصناعية.

ونقلت "رويترز" عن أحد المصادر قوله، إن "التمويل سيكون لصفقة "سابك"، لكن المقترض هو "أرامكو"، مضيفا أن المناقشات في مرحلة أولية وأن الشركة تستطلع آراء البنوك.

وأضاف: "10 مليارات دولار هو المبلغ الذي يريدون الحصول عليه... من غير الواضح ما إذا كانوا سيتمكنون من الحصول على ذلك".

وذكر مصدر ثان أن بين البنوك المشاركة في المحادثات، مصرفا HSBC وJP Morgan وأيضا بنوك خليجية.

وتسعى "أرامكو" للاستحواذ على حصة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

ووافقت "أرامكو" العام الماضي على شراء الحصة المسيطرة في "سابك" من صندوق الثروة السيادية للمملكة مقابل 69.1 مليار دولار في واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ على الإطلاق في صناعة البتروكيماويات العالمية.

وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو الاقتصادي للسعودية، سيبلغ 0.7 في المائة هذا العام، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 2 في المائة.

يأتي ذلك بالوقت الذي تتجه السعودية إلى الاقتراض من الأسواق الدولية عبر طرح سندات جديدة، لمواجهة تراجع الإيرادات المالية المرتقب جراء خفض إنتاجها النفطي وفقاً للاتفاق، الذي تم قبل 3 أيام، بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وكبار المنتجين.

وقد تمحو التخفيضات التي تعهدت بها المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، بموجب الاتفاق نحو 40 مليار دولار من إيرادات الدولة هذا العام، وذلك وفقا لمحلل استند في توقعه إلى متوسط سعر للنفط يبلغ 40 دولارا للبرميل. وكان سعر برميل نفط برنت، الاثنين الفائت، يراوح حول 32 دولارا.