في اجتماع افتراضي ، تحدث عمدتا طهران بيروز حناجي وسيول "سو بارك" عن تجاربهما في التعامل مع فيروس كورونا وشددا على ضرورة التعاون المشترك.

وقال عمدة طهران بيروز حناجي، في مقابلة عبر الإنترنت مع عمدة سيول "سو بارك" ، ان ايران واجهت تفشي كورونا منذ 20 فبراير ولكنها من الناحية العملية ، تحارب فيروسين معا هما كورونا والحظر الاميركي، وفي البداية، وبسبب الحظر كانت امكانيات البلاد لمواجهة كورونا محدودة، بحيث يمكن لمختبرين فقط إجراء اختبار كورونا، ولكن عدد المختبرات ذات الصلة بفيروس كورونا بلغت الآن 60 مختبرا في الوقت نفسه ، لم تعد الظروف الصعبة في الأيام الأولى موجودة ، وفي بعض المدن تحول وضع كورونا إلى اللون الأبيض ، وانخفض عدد المرضى والوفيات بسبب كورونا بشكل كبير.

وأشار حناشي إلى أسطول النقل العام في طهران وقال: "بسبب المسافة الاجتماعية ، تتعرض إدارة المدينة حاليًا لضغوط كبيرة في مجال النقل العام". ومع ذلك ، يتم تطهير 1500 قاطرة مترو الأنفاق و 5000 حافلة و 60.000 تاكسي من أسطول النقل العام يوميًا.

وأشار عمدة طهران إلى الإجراءات الأخرى التي اتخذتها إدارة المدينة للتعامل مع كورونا وقال: "على الرغم من عدم تطبيق الحجر الصحي في طهران بالمعنى التقليدي ، إلا أن العديد من الوظائف وبعض الأماكن العامة مثل الحدائق مغلقة ، حتى المراكز الدينية مثل الأضرحة في مدن مختلفة في إيران تم إغلاقها لمنع المزيد من تفشي المرض.

ولفت إلى موضوع دفن قتلى كورونا في المدينة وقال: لقد حاولت بلدية طهران منذ البداية دفن قتلى كورونا امتثالًا لجميع المعايير الصحية لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وبمنتهى الاحترام من اجل حماية صحة ذوي الضحايا ورعاية مشاعرهم .

وأشار حناجي إلى دعم الشعب للتباعد الاجتماعي وقال: تزامنت أزمة كورونا في إيران مع عيد النوروز والسنة الإيرانية الجديدة ، الأمر الذي ساعد إيران على تقليل حجم حركة المرور في المدينة ، بينما قدم الناس أيضًا الدعم اللازم".

وفي النهاية ، شكر عمدة طهران جميع الدعم الذي قدمته كوريا الجنوبية ومدينة سيول لايران من اجل مواجهة ازمة كورونا وطلب من عمدة سيول إرسال رسالة مدينة طهران إلى العالم في اجتماع للمدن الكبرى وكذلك امام الحكومة الكورية في انها تواجه فيروسين هما كورونا والحظر .

بدوره قال عمدة سيول: لقد وضعت كوريا الجنوبية منذ البداية مبدأ الشفافية ، وبإصابة المرضى الأوائل على نطاق واسع ، قامت باختبار كورونا من البداية لمعرفة عدد المصابين بالضبط ، لذلك تم إجراء عشرات الآلاف من اختبارات كورونا على الأشخاص في الأيام القليلة الأولى ، مما أدى إلى انخفاض كبير في عدد المرضى في الأيام التالية ليصل الى حوالي عشرة اشخاص يوميا.

وأشار إلى وضع طهران في ظل الحظر وقال: "كوريا الجنوبية تتفهم الوضع في إيران وقد بذلت قصارى جهدها لمساعدة طهران في هذا الصدد".

واشار بارك إلى تجربة كوريا الجنوبية في مكافحة الأوبئة وقال لقد عانت كوريا الجنوبية من انتشار السارس قبل بضع سنوات ، وفي هذه الأزمة استخدمت تجربة تلك الأيام ، وأدت تصرفات كوريا في سيول إلى زيادة عدد المصابين بالفيروس الى 600 شخص وعدد قتلى كورونا اثنان فقط و كان أحد هذه التدابير محاولة إبعاد المسنين عن البيئات التي يحتمل أن تكون ملوثة.

وأشار عمدة سيول إلى قضية التباعد الاجتماعي وقال: كانت هناك أيضًا مشكلة في قضية التباعد الاجتماعي والحجر الصحي في كوريا. بالطبع ، لم يطبق المسؤولون الكوريون الحجر الصحي في المدن ، ولكن تم إغلاق بعض الوظائف وبذلت جهود للحد من حركة المرور في المدينة". على الرغم من أن الموسم في كوريا كان موسوم خروج الناس الى الطبيعة ولكن طُلب منهم عدم القيام بذلك ، وقد فعلوا ذلك.