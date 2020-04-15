كتبت صحيفة أمريكية استنادا لقاعدة بيانات بنك المعلومات إن دونالد ترامب كذب 18 ألف كذبه أو ادعاء مضلل خلال 1170 يومًا في البيت الأبيض.

وكتبت صحيفة واشنطن بوست بالاستناد الى بنك معلوماتها إنه حتى 3 أبريل كذب دونالد ترامب 18000 كذب أو ادعاء مضلل خلال 1170 يوم عمل في البيت الأبيض ، اي بمعدل اكثر من 15 ادعاء كل عشية وضحاها.

واشارت الصحيفة الى أجزاء من مزاعم دونالد ترامب وكتبت تقول أنه في الوقت الذي بات ملايين الأمريكيين عاطلون عن العمل فجأة ويواجهون تخفيضات في الأجور ، فإن ادعاءات الرئيس بشأن "الازدهار الاقتصادي" أصبحت بالية وعفا عليها الزمن.

ولفتت صحيفة واشنطن بوست الى اكاذيب ترامب في الثالث من ابريل خلال مؤتمر صحفي قال فيها : نحن نمتلك اقوى اقتصاد بالعالم وأفضل اقتصاد في تاريخ العالم ، بل وحتى أكبر من الصين وكتبت ان ترامب قلل لاسابيع كثيرة من اهمية ازمة كورونا الناشئة ، حيث انه كان غالبًا ما يقول إنه ليس هناك سوى 15 حالة اصابة في البلاد وأن المرضى سيتعافون قريبًا في الوقت الذي كان فيروس كورونا ينتشر بسرعة في الولايات المتحدة من دون تشخيصه لان ادارة ترامب فشلت في اعداد عدة تشخيص هذا المرض .

وفي إشارة إلى أكاذيب ترامب الأخرى حول الهجرة وبناء الجدار الحدودي مع المكسيك ، كتبت الصحيفة ان ترامب ادعى زيفا مرارًا وتكرارًا بأن المكسيك دفعت تكاليف بناء الجدار الحدودي ، في الوقت الذي اضطر الى الضغط على الخزانة للحصول على التمويل اللازم لبناء الجداربعد توقف العمل به وهو يستخدم الآن فيروس كورونا كذريعة لتبرير التاخير في بناء الجدار .

وخلصت صحيفة واشنطن بوست إلى أن حوالي 20 في المائة من أكاذيب ترامب وتصريحاته المضللة كانت عبر تويتر.

وأفادت شبكة سي ان ان الخبرية ايضا مؤخرا أن رئيس الولايات المتحدة اطلق 78 ادعاءً كاذبًا في غضون أسبوع ، العديد منها يتعلق بإيران.