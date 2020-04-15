شدد السفير الإيراني في موسكو في محادثة هاتفية مع نظيره الكويتي على ضرورة التعاون الإقليمي في محاربة كورونا.

في مكالمة تلفونية مع نظيره الكويتي..

وتباحث سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى روسيا كاظم جلالي عبر الهاتف الثلاثاء مع سفير دولة الكويت في موسكو عبد العزيز العدواني حول العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي وتفشي فيروس كورونا في العالم.

وقال جلالي إن أزمة كورونا أظهرت مرة أخرى ضرورة التعاون الجماعي في المنطقة ، مشيراً إلى مبادرة الجمهورية الإسلامية الايرانية لضمان أمن الخليج الفارسي وقال إن مبادرة إيران ليست مجرد مبادرة أمنية ، بل مبادرة شاملة في جميع المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية .

واضاف السفير الإيراني أيضًا إنه من الممكن مناقشة خطة للتعاون في مجال الصحة الإقليمية ، وبعبارة أخرى ، الدبلوماسية الصحية ، بهدف إيجاد استراتيجيات وبروتوكولات مشتركة لمحاربة كورونا .

بدوره وصف عبد العزيز العدواني العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والكويت بأنها ودية وعريقة وقال انه في ظل الظروف الصعبة الراهنة حيث تفشي فيروس كورونا في كل العالم لاينبغي ان تقود الخلافات السياسية الى الحاق الضرر بالناس العاديين وان الكويت ونظرا الى ماضي صداقتها مع ايران سعت الى مساعدة ايران على صعيد مواجهتها فيروس كورونا .

وفي هذه المحادثة عبر الجانبان عن رغبتهما في مواصلة اتصالاتهما حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان جلالي تحدث هاتفيا في وقت سابق من يوم الثلاثاء مع السفير الياباني في موسكو.

وعبر السفير الياباني في الاتصال الهاتفي عن تعازيه لأسر ضحايا فيروس كورونا في ايران وأشاد بجهود إيران لمحاربة

الفيروس.