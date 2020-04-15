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رقم الخبر: 279576 تاريخ النشر: نيسان 15, 2020 الوقت: 09:58 الاقسام: محليات  
رئيسي: بإيعاز من قائد الثورة يتم دعم أسر السجناء المحتاجة

رئيسي: بإيعاز من قائد الثورة يتم دعم أسر السجناء المحتاجة

أعلن رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الثلاثاء، أنه بإيعاز من قائد الثورة وتنفيذ من مؤسسة المستضعفين، يتم تقديم الدعم المعيشي لعشرات الآلاف من أسر السجناء المحتاجة.

وخلال ترؤسه اجتماعا للمجلس القضائي الأعلى، أكد آية الله ابراهيم رئيسي، أن مراعاة الكرامة الإنسانية تعد من اولويات القضاء في السنة الايرانية الجديدة (بدأت في 20 آذار/مارس 2020)، وأن متابعتها ليست فقط توصية أخلاقية، وانما هي من إلزامات جميع أجزاء السلطة القضائية.

وأعرب آية الله رئيسي عن تقديره لإيعاز قائد الثورة بالتعبئة العامة لتقديم المساعدات والمواساة لأفراد المجتمع وخاصة المحتاجين والفقراء، كما أعرب عن تقديره للمؤسسات الثورة كمؤسسة المستضعفين لهذه الخطوة القيمة والاهتمام الخاص بأسر السجناء المحتاجين، وقال: صحيح أنه يجب معاقبة من ارتكب جرما، ولكن لابد من الاهتمام بأسرهم ودعمها.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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