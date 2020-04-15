  • الأربعاء ٢١ شعبان ١٤٤١
  • الأربعاء , أبريل 15, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279575 تاريخ النشر: نيسان 15, 2020 الوقت: 09:55 الاقسام: محليات  
المتحدث باسم القضاء الايراني: البروتوكولات الصحية جارية في مصلحة السجون

المتحدث باسم القضاء الايراني: البروتوكولات الصحية جارية في مصلحة السجون

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الثلاثاء، أنه تتم مراعاة البروتوكولات الصحية في مصلحة السجون.

وفي تصريح إذاعي، قال غلام حسين اسماعيلي: بعناية من قائد الثورة ورئيس السلطة القضائية، تم منح إجازة لقرابة 100 ألف من السجناء.

وأضاف: تم منح العفو لقرابة 10 آلاف من مجموع السجناء او تم إغلاق ملفاتهم.

ولفت اسماعيلي الى انتشار فايروس كورونا في البلاد، وقال: في الوقت الحاضر فإن نسبة التلوث وعدد المصابين في العديد من الدول التي تدعي حقوق الإنسان اكثر من بلدنا، وعدد السجناء اكثر منا، ولكن اهتمام هذه الدول بصحة السجناء ليس بقدرنا.

وتابع: ان هناك اهتماما جادا بمراعاة البروتوكولات الصحية في مصلحة السجون، للوقاية من اصابة أحد في السجن بفايروس كورونا.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: فارس للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/7348 sec