أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الثلاثاء، أنه تتم مراعاة البروتوكولات الصحية في مصلحة السجون.

وفي تصريح إذاعي، قال غلام حسين اسماعيلي: بعناية من قائد الثورة ورئيس السلطة القضائية، تم منح إجازة لقرابة 100 ألف من السجناء.

وأضاف: تم منح العفو لقرابة 10 آلاف من مجموع السجناء او تم إغلاق ملفاتهم.

ولفت اسماعيلي الى انتشار فايروس كورونا في البلاد، وقال: في الوقت الحاضر فإن نسبة التلوث وعدد المصابين في العديد من الدول التي تدعي حقوق الإنسان اكثر من بلدنا، وعدد السجناء اكثر منا، ولكن اهتمام هذه الدول بصحة السجناء ليس بقدرنا.

وتابع: ان هناك اهتماما جادا بمراعاة البروتوكولات الصحية في مصلحة السجون، للوقاية من اصابة أحد في السجن بفايروس كورونا.