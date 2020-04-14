واشار حناجي في هذا الاتصال، ان ايران تجاوزت المرحلة الصعبة التي خاضتها ابّان انتشار الفيروس داخل البلاد؛ مردفا ان هناك بعض المدن الايرانية التي اعلنت الوضعية البيضاء من حيث الاصابات بفيروس كورونا،بما يكشف عن تراجع ملحوظ في عدد الاصابات والوفيات الناجمة عن هذا المرض داخل البلاد.

واضاف، ان انتشار الفيروس في طهران جاء بعد المدن الايرانية الاخرى التي اعلنت عن الاصابات منذ 20 شباط / فبراير الماضي.

وقال عمدة طهران : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تواجه حاليا تحديين اساسيين، الاول فيروس كورونا والثاني الحظر الامريكي الجائر.

وتابع، انه رغم تداعيات الحظر التي ادت الى تقويض قدرات ايران لمكافحة هذا المرض، لكنها استطاعت ان تعزز امكاناتها في هذا المجال اليوم؛ وعلى سبيل المثال نوه بارتفاع عدد المختبرات الطبية من مختبرين اثنين في بداية انتشار الفيروس الى 60 مختبرا خلال المرحلة الراهنة.

وحول الاجراءات الوقائية في اطار مشروع التباعد الاجتماعي داخل العاصمة طهران، اشار حناجي الى انجاز عمليات تطهير وتعفير يومية على الف و500 عربة قطار الانفاق، و5 الاف حافلة و60 الف سيارة اجرة خفيفة.

الى ذلك، اكد رئيس بلدية سيول على القواسم المشتركة وضرورة تبادل الخبرات في مجال مكافحة فيروس كورونا مع طهران؛ مصرحا ان كوريا الجنوبية اعتمدت الشفافية منذ بداية انتشار الفيروس في مجال الاعلان عن نتائج الاصابات والوفيات، مما ادى الى اجراء عشرات آلاف الفحوصات المخبرية وبالتالي تراجع ملحوظ في اعداد المصابين الذي لا يتعدى اليوم 10 اشخاص.

وتطرق "بارك" في حديثه المرئي مع حناجي، الى الحظر المفروض على ايران؛ مؤكدا ان كوريا الجنوبية تدرك هذه الظروف وبذلت بدورها الجهود لدعم طهران في هذا الخصوص.

وبحسب اخر حصيلة معلنة اليوم الثلاثاء من وزارة الصحة الايرانية بشأن انتشار فيروس كورونا في البلاد، فقد بلغ اجمالي عدد الاصابات لغاية ظهر اليوم 74 الفا و877 شخصا، والوفيات 4683، فيما تعافى من هذا الفيروس لحد الان 48 الفا و129 شخصا.