وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، أشار قاسمي الى أنه تقرر تسيير 5 سفن اسبوعيا لتبادل السلع بين البلدين عبر هذا المسار مضيفا، أن خط الشحن المبرد الجديد هو الثاني بين إيران وعمان بعد خط بندرعباس – ميناء السلطان قابوس.

وفي ذات السياق، كان قد أعلن رئيس منظمة تنمية التجارة في إيران "حميد زادبوم" ان العمل جار على اطلاق خط ثالث بين بندر عباس وميناء خصب العماني.

من جهة ثانية أشار رئيس المنظمةالى اجراء مباحثات مع مساعد وزير التجارة القطري ومسؤولي الغرفة التجارية وهيئة الامن الغذائي في قطر بشأن تصدير السلع والالبان والمواد الغذائية الى هذا البلد.