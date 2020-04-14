  • الثلاثاء ٢٠ شعبان ١٤٤١
  • الثلاثاء , أبريل 14, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279566 تاريخ النشر: نيسان 14, 2020 الوقت: 21:21 الاقسام: اقتصاد  
إيران تطلق ثاني خط للشحن المبرد إلى عمان

إيران تطلق ثاني خط للشحن المبرد إلى عمان

أعلن رئيس منظمة الصناعة والتعدين والتجارة بمحافظة هرمزكان (جنوب) "خليل قاسمي" عن تدشين الخط الثاني للشحن المبرد من ميناء بندر عباس بهذه المحافظة الى ميناء "السويق" العماني بنقل 500 طن من الفاكهة والخضار.

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، أشار قاسمي الى أنه تقرر تسيير 5 سفن اسبوعيا لتبادل السلع بين البلدين عبر هذا المسار مضيفا، أن خط الشحن المبرد الجديد هو الثاني بين إيران وعمان بعد خط بندرعباس – ميناء السلطان قابوس.
وفي ذات السياق، كان قد أعلن رئيس منظمة تنمية التجارة في إيران "حميد زادبوم" ان العمل جار على اطلاق خط ثالث بين بندر عباس وميناء خصب العماني.
من جهة ثانية أشار رئيس المنظمةالى اجراء مباحثات مع مساعد وزير التجارة القطري ومسؤولي الغرفة التجارية وهيئة الامن الغذائي في قطر بشأن تصدير السلع والالبان والمواد الغذائية الى هذا البلد.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/8570 sec