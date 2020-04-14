عمل الخبراء باستمرار على إطلاع الجمهور على الاحتياطات التي يجب اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتبين أن العدوى تنتشر بشكل أكبر مما جاء في المقترحات الرسمية السابقة، بل وتنتقل عن طريق الأحذية أيضاً.

ماذا نفعل؟

إن التوصية الأحدث، وفقا لعالم فيروسات، هي ارتداء زوج واحد فقط من الأحذية في الخارج مع استمرار الوباء، والذي يجب خلعه فور عودتك إلى المنزل.

وكشف فيلم وثائقي عن أن الأحذية قد تكون المصدر غير المحتمل لفيروس كورونا في منزلك إذا لم تخلعها بمجرد دخولك إلى المنزل.

ووفقا للدكتورة كروس، فإن الفيروس يمكن أن يعيش على مواد مثل النعال المطاطية للأحذية من "ثلاثة إلى خمسة أيام"، وتوصي "بوجود زوج واحد فقط من الأحذية للخروج".

وتقترح الدكتورة كروس أيضا الاحتفاظ بالأحذية في نفس المكان، إما في الردهة أو في صندوق، لتقليل خطر انتشار الفيروس.

كما تنصح بإزالة الملابس وغسلهما إذا كان على الأفراد استخدام وسائل النقل العام أو الاتصال المباشر مع الآخرين، حيث يمكن لفيروس كورونا أن يعيش على الملابس لمدة تصل إلى 24 ساعة.



