واعلنت السيدة "غوفيكوفيتش" في رسالتها الى لاريجاني، استعداد صربيا للتعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال مكافحة فيروس كورونا والحدّ من انتشار هذا المرض.

كما تطلعت رئيسة برلمان صربيا الى مزيد من التعاون الثنائي بين طهران وبلغراد، وبما يصب في تعزيز الرخاء ومصالح البلدين.

وقامت العاصمة الصربية بلغراد، في 27 و28 من شهر اذار / مارس الماضي، بإشعال الاضواء بالوان العلم الايراني (الاخضر والاحمر والابيض ) في بعض الابنية والصروح الشهيرة لديها، تعبيرا عن تضامن هذا البلد مع شعب ايران لمكافحة فيروس كورونا.

وبحسب اخر حصيلة معلنة اليوم الثلاثاء من وزارة الصحة الايرانية بشأن انتشار فيروس كورونا في البلاد، فقد بلغ اجمالي عدد الاصابات لغاية ظهر اليوم 74 الفا و877 شخصا، والوفيات 4683، فيما تعافى من هذا الفيروس لحد الان 48 الفا و129 شخصا.