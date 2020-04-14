يفتقد كثير من الناس إلى المقاعد المكتبية المناسبة في هذه الفترة العصيبة التي نمرّ بها، كما يعملون لفتراتٍ طويلة وهم ممدّدون على السرير، أو جالسون إلى الطاولة المخصصة للقهوة، وهذه كلها عوامل غير مساعدة للجسم وللصحة العامة.

لذلك ينبغي أن يمتلك كلٌّ منا المزيد من المعرفة حول الوضعيات الأنسب للجلوس أثناء العمل عن بعد، بسبب انتشار فايروس كورونا، حتى يتمكن من تخفيف الضغط والتوتر اللذين قد يسبّبهما العمل في مثل هذه الظروف الصعبة.

ولجعل العمل المكتبي من المنزل أكثر راحةً، يقدم الدكتور أحمد لبيب اختصاصي عظام وإصابات رياضية، هذه النصائح:

غيّر وضعيتك على الدوام، لف منشفة أو وسادة و ضعها خلف ظهرك، ضع وسادة خلف ظهرك اثناء العمل، ارفع قدميك، مدّد ساقيك لتسهيل عمل الدورة الدموية والشعور بالراحة، ارفع مستوى شاشة الكمبيوتر، ضع الكمبيوتر فوق أشياء مثل مجموعة من الكتب أو علب الكرتون، لتصبح شاشته بمستوى عينيك. وبهذه الطريقة لن تعاني من الضغط على عنقك أثناء القراءة. وعند الطباعة على مفاتيحه، يمكنك خفضه إلى مستوى يسمح بطيّ ذراعيك.

امنح نفسك فتراتٍ للراحة، انهض و تجول في البيت أو مارس بعض تمارين الإطالة الخفيفة وأنت جالس إلى مكتبك.



