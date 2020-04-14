ينصح بالقيام بالتدابير التالية التي تساعد على تحسّن الصداع، ومنها:

- استخدام الكمّادات الباردة على الجبين عند المعاناة من آلام الصداع النّصفي.

- استخدام الكمّادات الساخنة إذا كان المريض يعاني من الصداع التوتري: يمكنه تطبيق الكمّادات الساخنة على الرقبة والجزء الخلفي من الرأس، وإذا كان يعاني من صداع الجيوب الأنفية فينصح بوضع قطعة قماش دافئة على منطقة الشعور بالألم للتخفيف من حدّة الصداع.

- شرب الماء إنّ عدم الحصول على الماء بشكل كافٍ قد يسبّب الصّداع.

- الحصول على قسط كافٍ من النّوم.

- شرب القهوة أو الشاي.

- التخلّص من أي مصدر ضغط على الرأس؛ كربط الشعر وغيره.

- إطفاء الأضواء؛ وارتداء النظارات الشمسية عند الخروج من المنزل، وينصح كذلك بإضافة شاشة حماية للأجهزة الإلكترونية.

- ممارسة التمارين الرياضية؛ إذ تساعد على تحسين الدورة الدموية.

- التأكد من عدم المعاناة من مشكلة عدم التحمّل الغذائي للأطعمة.

- ممارسة تقنيات الاسترخاء.

- تجنّب الروائح القويّة والمواد الكيميائية، تجنّب مضغ اللبان.

- ينصح بشرب بعض الأعشاب التي تساعد على تخفيف حدّة الصداع، ومنها: عشبة أقحوان زهرة الذهب، نبتة الأرام أو البوتيربور.

- المكمّلات الغذائية، ومنها: المغنيسيوم، فيتامينات ب؛ مثل حمض الفوليك، وفيتامين B6، وفيتامين B12. فيتامين Hـ .