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|للمزید
|رقم الخبر: 279561
|تاريخ النشر: نيسان 14, 2020
|الوقت: 20:45
|الاقسام: علوم و تکنولوجیا
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كيفية علاج الصداع بدون مسكنات
ينصح بالقيام بالتدابير التالية التي تساعد على تحسّن الصداع، ومنها:
- استخدام الكمّادات الباردة على الجبين عند المعاناة من آلام الصداع النّصفي.
- استخدام الكمّادات الساخنة إذا كان المريض يعاني من الصداع التوتري: يمكنه تطبيق الكمّادات الساخنة على الرقبة والجزء الخلفي من الرأس، وإذا كان يعاني من صداع الجيوب الأنفية فينصح بوضع قطعة قماش دافئة على منطقة الشعور بالألم للتخفيف من حدّة الصداع.
- شرب الماء إنّ عدم الحصول على الماء بشكل كافٍ قد يسبّب الصّداع.
- الحصول على قسط كافٍ من النّوم.
- شرب القهوة أو الشاي.
- التخلّص من أي مصدر ضغط على الرأس؛ كربط الشعر وغيره.
- إطفاء الأضواء؛ وارتداء النظارات الشمسية عند الخروج من المنزل، وينصح كذلك بإضافة شاشة حماية للأجهزة الإلكترونية.
- ممارسة التمارين الرياضية؛ إذ تساعد على تحسين الدورة الدموية.
- التأكد من عدم المعاناة من مشكلة عدم التحمّل الغذائي للأطعمة.
- ممارسة تقنيات الاسترخاء.
- تجنّب الروائح القويّة والمواد الكيميائية، تجنّب مضغ اللبان.
- ينصح بشرب بعض الأعشاب التي تساعد على تخفيف حدّة الصداع، ومنها: عشبة أقحوان زهرة الذهب، نبتة الأرام أو البوتيربور.
- المكمّلات الغذائية، ومنها: المغنيسيوم، فيتامينات ب؛ مثل حمض الفوليك، وفيتامين B6، وفيتامين B12. فيتامين Hـ .
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