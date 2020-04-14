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رقم الخبر: 279560 تاريخ النشر: نيسان 14, 2020 الوقت: 20:45 الاقسام: محليات  
وزير الصحة ينوّه بتراجع الوفيات الناجمة عن انتشار "كورونا" على صعيد البلاد
في خطاب مباشر مع الشعب؛

وزير الصحة ينوّه بتراجع الوفيات الناجمة عن انتشار "كورونا" على صعيد البلاد

أعرب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "سعيد نمكي" عن ارتياحه لتراجع عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد في ايران.

وفي خطاب مباشر مع الشعب عبر موقع اينستاغرام اليوم الثلاثاء، نوّه وزير الصحة بنجاح الاجراءات الوقائية والصحية المتبعة في انحاء البلاد للحدّ من انتشار فيروس كوفيد 19 (كورونا)، وبما ادى الى تراجع الوفيات الناجمة عن هذا المرض.
واضاف : ان اليوم وللمرة الاولى منذ انتشار الفيروس في ايران يبلغ عدد المتوفين اقل من مائة شخص (98 شخصا)؛ ورغم ان ذلك مازال يبعث على الحزن والاسى، لكنه شكل انجازا يدل على تعاون المسؤولين والشعب في مجال القضاء على هذا المرض.
وتابع نمكي، ان الاحصائيات اليوم تشير الى تراجع عدد المراجعات الى المستشفيات والمراكز العلاجية جراء الاصابة بهذا الفيروس ايضا، وهو ما يؤكد على مدى التضامن الكبير الذي تحقق على صعيد البلاد.
واشار وزير الصحة الى مشروع التباعد الاجتماعي الذكي الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الاسبوع الحالي؛ داعيا الى مواصلة الالتزام بالبروتوكولات الصحية الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، رغم كافة النجاحات التي تحققت في هذا المجال، ومحذرا من التداعيات السلبية الناجمة عن تجاهل هذه التعليمات.
وبحسب اخر حصيلة معلنة اليوم الثلاثاء من وزارة الصحة الايرانية بشأن انتشار فيروس كورونا في البلاد، فقد بلغ اجمالي عدد الاصابات لغاية ظهر اليوم 74 الفا و877 شخصا، والوفيات 4683، فيما تعافى من هذا الفيروس لحد الان  48 الفا  و129 شخصا.

 
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