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رقم الخبر: 279559 تاريخ النشر: نيسان 14, 2020 الوقت: 20:44 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
فوائد الشوكولاتة السوداء

فوائد الشوكولاتة السوداء

تعدّ الشوكولاتة السوداء أكثر فائدةً من الأنواع الأخرى لاحتوائِها على المركبات متعدّدة الفينولات.

ومع ذلك فإنّه ينصح بتناولها باعتدال لاحتوائِها على السكر، والدهون، والسعرات الحراريّة، وبالتالي فإنّ استهلاك كميّاتٍ كبيرة منها قد يؤدّي إلى زيادة الوزن، وغيرها من الآثار السلبيّة، كما أنّها تحتوي على الكافيين الذي تزيد كميّاته كلّما كان تركيز الشوكولاتة أعلى، وفيما يأتي نذكر أهم فوائد هذا النوع من الشوكولاتة:

 تحسين صحة الدماغ، تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، تقليل الاكتئاب، تخفيف أعراض مرض باركنسون، تقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، خفض مستويات الكوليسترول، تقليل ضغط الدم، تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، احتمالية تحسين مستويات السكر ووظائف الإنسولين في الدم، امتلاك خصائص مضادة للالتهابات، احتمالية تقليل خطر الإصابة بالسرطان، المحافظة على صحة الجهاز الهضمي، مفيدة لنمو الجنين وتطوره، تحسين الأداء الرياضي، المحافظة على صحة الجهاز المناعي، المحافظة على صحة البشرة، احتمالية تحسين صحة العينين، التأثير إيجابيّاً في هرمونات الجسم، احتمالية المساعدة على خسارة الوزن.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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