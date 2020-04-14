مع انتشار الفيروس التاجي كورونا، وارتفاع أعداد المصابين يمر الكثيرون بحالة من التوتر والقلق نتيجة لمتابعة الأخبار بشكل مستمر، وأيضا بسبب التباعد الاجتماعي وعدم القدرة على زيارة الأقارب والأصدقاء لتجنب انتقال وانتشار العدوى الفيروسية الخطيرة، وهذا يزيد من الشعور بالضجر والحزن الداخلي.

وخلال هذا التقرير، سنتعرف على أبرز وأهم الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في شعورك بالسعادة، وتقلل من حدة تعرضك للخوف والقلق والتوتر والضغوط النفسية المختلفة، فهناك بعض الأطعمة التي تزيد من ارتفاع هرمون الأندروفين والسيروتونين المسؤولين عن شعوررك بالسعادة.

ان تناول الأسماك كالسلمون، والتونة، تعد من الحيل الجيدة للشعور بالسعادة، وذلك لأنها غنية بالأوميجا3، وفيتامين D، وهذه العناصر تعد من أفضل العناصر الغذائية التي تساهم بشكل كبير في تحسين الحالة المزاجية، والحد من التوتر والقلق والاجهاد.

ان تناول الشيكولاتة الداكنة تعد من الحيل الغذائية الجيدة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المسؤولة عن إفراز هرمون الأندروفين الذي يساعد على حصول الجسم في الشعور بالسعادة، ويحد من تعرضه للتوتر والقلق، وأيضا يعمل على زيادة نسبة تدفق الدم في خلايا الجسم، ويحسن من قدرات المخ.

ان تناول الموز يعد من الحيل الغذائية الجيدة التي تجلب لك السعادة، لأن الموز يحتوي على نسبة عالية من فيتامين B الذي يساهم بشكل كبير في زيادة شعور الجسم بالسعادة، ويقلل من فرص تعرضه للقلق والتوتر.

وأضاف التقرير، أن تناول المكسرات يعد من الحيل الجيدة لتقليل الشعور بالتوتر والقلق، ولذا عليك تناول حفنة يوميا من المكسرات لأنها تحتوي على حمض أميني يطلق عليه التربتوفان، وهو يزيد من إنتاج هرمون السيروتونين الذي يجعلك تشعر بالسعادة.

ونؤكد على ضرورة تناول الكرز، فهو يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة تدعى الكيرسيتين والتي تعمل على شعورك بالسعادة، وتخفض من الإصابة بالتوتر والقلق، وأيضا يمكنك تناول شاي البابونج، فهو سلاح قوي لمحاربة القلق والتوتر، يجعلك تشعر بالإسترخاء.



