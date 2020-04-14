قال مدير إعلام "الحشد الشعبي" مهند العقابي، الإثنين إن "القوات الأميركية بدأت بالانسحاب رغماً عنها من عدة قواعد عسكرية في العراق"، بعد استشهاد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وانسحبت القوات الأميركية من عدة نقاط عسكرية لها في العراق، منها في محافظة نينوى، والموقع الذي كانت تشغله في قاعدة القيارة الجوية، جنوبي الموصل، وقاعدة "الحبانية" العسكرية، بمحافظة الأنبار، وكان آخرها مقر مستشاري قوات التحالف الدولي.

وبدأت قوات "التحالف" الذي تقوده أميركا تقليص قواعدها في العراق، بتسليم أول قاعدة عسكرية لها، للجيش العراقي، بعد أيام من تقديم الحكومة العراقية شكوى دولية، ضد الانتهاكات الأميركية التي تسببت بمقتل 6 وإصابة 12 من أفراد الأمن، بدايات الشهر الجاري.

وأضاف العقابي أن "واشنطن بدأت تشعر بالخسائر الكبيرة بعد ارتكابها جريمة اغتيال القادة، والقوات الأميركية تنسحب لكن يبدو أنها تعطي إيعازاً للجماعات الإرهابية للتحرك على الساحة".

المسؤول في "الحشد الشعبي" تطرّق إلى الشأن السياسي العراقي مؤكداً أن "القوى السياسية العراقية تدير الملف السياسي بشكل جيد حتى الآن".

في السياق أصدر الحشد الشعبي في العراق بيانيا بمناسبة مرور 100 يوم على استشهاد قادة النصر، دعا فيه كافة القوي السياسية في العراق إلى الوحدة وتوحيد كلمتها وجهودها من أجل تشكيل حكومة قوية ترعي مصالح العراقيين جميعا.

وقال البيان: إن الحشد الشعبي ومن منطلق الحرص على أمن واستقرار البلاد يجدد الدعوة إلى كافة القوى السياسية أن تتوحد كلمتها وجهودها من أجل تشكيل حكومة قوية ترعى مصالح العراقيين جميعا وتخرج العراق من أزمته الراهنة وتكون أمينة على دماء الشهداء الذين لولا تضحياتهم لما بقي العراق.

*وزير الخارجية الأميركي يرحب بالتوافق بين زعماء العراق حول تشكيل حكومة

من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الإثنين إن "الولايات المتحدة ترحب باتفاق على ما يبدو بين القوى الشيعية والسنية والكردية في العراق على تشكيل حكومة جديدة".

وأضاف بومبيو في بيانٍ أنه ينبغي على الحكومة الجديدة أن "تكون قادرة على التصدي لوباء فيروس كورونا ودعم الاقتصاد والسيطرة على الأسلحة".

وتابع: "آمل أن تضع هذه الحكومة مصالح العراق أولاً وتلبي احتياجات الشعب العراقي"، معتبراً أن "الشعب العراقي يطالب بإصلاح حقيقي وقادة جديرين بالثقة".

ميدانياً أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مساء الاثنين، مقتل 23 من عناصر تنظيم " داعش" الإرهابي، وعنصر من قوات الأمن العراقية وإصابة 4 آخرين، بعملية أمنية في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقالت الخلية في بيان: "إلحاقاً بالخبر الخاص بالعملية الأمنية التي نفذتها قوات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك، وتحديدا في وادي الشام، والتي عثرت خلالها على وكر للإرهابيين، وجرى اشتباك معهم، وقدم طيران الجيش والقوة الجوية إسناداً رائعاً في دك هذا الوكر، وهو عبارة عن مغارة يختبئ فيها عناصر من عصابات داعش الإرهابية"، لافتة إلى أن "طيران التحالف الدولي نفذ ضربات إسنادًا للقوات الأمنية".

وأضافت أن "هذه العملية انتهت بتدمير الوكر وقتل ثلاثة وعشرين إرهابياً، كما استشهد مقاتل، وجرح أربعة آخرون في العملية ذاتها"، مشيرة إلى أنه "في الوقت الذي تحرص فيه خلية الإعلام الأمني على إطلاع الرأي العام بالحقائق الأمنية يطل علينا بعض أصحاب صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع في نشر أخبار غير صحيحة عن اختطاف جنود في وادي روخانة، وذكر إحصائيات من نسج خيالهم "محذرة" هؤلاء الذي يحاولون تضليل الرأي العام والنيل من سمعة قواتنا الأمنية من أن القوات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

إلى ذلك اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، انطلاق عملية امنية في شارع حيفا والمناطق المحيطة وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان، تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، "انطلقت فجر الثلاثاء 14 نيسان ، عملية امنية في شارع حيفا والمناطق المحيطة به، تنفذها قطعات الفرقة السادسة والاجهزة الامنية والاستخبارية".

واوضحت ان العملية تاتي " للتفتيش وتنفيذ مذكرات القاء القبض ولتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق".

*عزل قضاء بالكامل جنوبي العراق لتسجيله نسبة عالية من الإصابات بكورونا

هذا وقررت خلية الأزمة في محافظة البصرة عزل قضاء المدينة بالكامل بعد تسجيله نسبة عالية من الإصابات بكورونا، فيما أشارت الحكومة المحلية إلى عدم التزام بعض المواطنين بقرار حظر التجوال الصحي.

ويعتبر قضاء المدينة أول الأقضية التي تم عزلها تماما عن مركز المحافظة بحسب توجيهات خلية الأزمة بعد أن ظهر فيها عدد كبير من الإصابات الجديدة فيما توجهت فرق البصرة الصحية بحملة بحث وتحري واستكملت فحص 700 مواطن من أبناء القضاء. وفقا لـ "السومرية نيوز".