حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، من أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اتخذ قرار الضم، وسيُعلن رسمياً إلغاء الاتفاقيات؛ لتدمير السلطة.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه بدلاً من أن يكون هناك اتصالات وتعاون بين جميع دول العالم لمواجهة فيروس (كورونا)، يقوم نتنياهو بترتيب الأجواء للضم، مشيراً إلى أن قرار الضم قد اتُّخذ، وسيعلن رسمياً عن إلغاء الاتفاقيات لتدمير السلطة، وإبقاء الوضع كما هو عليه في قطاع غزة من حصار وإغلاق.

وقال عريقات: سلطة الاحتلال تمارس سياسة حرمان شعبنا في القدس من أي خدمات تجاه الحماية من فيروس (كورونا)، وفي نفس الوقت تعتقل محافظ القدس، وقيادات المدينة، إذا حاولوا تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني في محاربة الوباء.

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني خمسة مواطنين قرب بلدة طورة، غرب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية للمركز الفلسطيني للاعلام إن قوات الاحتلال اعتقلت مساء الاثنين المواطنين الخمسة لدى محاولتهم دخول أراضي الـ48 من خلال فتحة في جدار الفصل العنصري على أراضي طورة، واحتجزتهم في دورية عسكرية ثم نقلتهم من المنطقة.

كما فتحت الزوارق الحربية للعدو الصهيوني، صباح الثلاثاء، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن الزوارق استهدفت مراكب الصادين قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال غرب قطاع غزة.

وتتعمد قوات العدو الصهيوني بشكل يومي استهداف الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل القطاع بإطلاق النار تجاههم ومحاولة اعتقالهم دون أي أسباب.