أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، الثلاثاء، بقيام العسكريين السوريين، خلال الــ24 الساعة الأخيرة، بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.3 هكتار، وذلك في محافظتي دمشق ودرعا.

وفي هذا السياق، جاء في نشرة المركز الإخبارية على موقع وزارة الدفاع الروسية: "قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ24 الساعة الأخيرة، بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.3 هكتار، وذلك في كل من مدينتي عربين ودوما وقريتي مزرعة محمود وحوش الفارة بريف دمشق وفي ومدينتي جاسم والحارة وبلدتي أنهول وكفر شمس بريف درعا، وبالإضافة إلى قيام خبرائها بتدمير 29 عبوة ناسفة".

وذكرت النشرة أنه، خلال الــ24 الساعة الأخيرة، لم يعد أحد من اللاجئين إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية. كذلك ولم يقم الجانب الروسي خلال الفترة ذاتها بتنفيذ أي عمليات إنسانية وخيرية.

من جانب آخر استشهد مدني سوري وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء انفجار لغمين من مخلفات التكفيريين في محيط بلدة الحويز ومنطقة الخشابية بريف حماة .

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن لغماً من مخلفات التكفيريين انفجر مساء الاثنين في منطقة الخشابية شرق أثريا بريف حماة ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق أصيب مدني بجروح جراء انفجار لغم في أحد الحقول الزراعية في محيط بلدة الحويز بريف حماة الشمالي.

كما قتل طفلان وأصيب آخر بجروح الثلاثاء، إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي في سوريا، بحسب مصدر طبي لـ RT.

كما افاد مصدر محلي، بمقتل شخصين بانفجار عبوة ناسفة في منطقة كفر تخاريم بريف ادلب شمال سوريا.