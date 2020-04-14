أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قوات الجيش واللجان تصدت لزحف واسع في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، فجر الثلاثاء.

سريع أكد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن العدو تكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسقط له عشرات القتلى والجرحى في صفوفه ولم يحرز أي تقدم.

كما ذكر العميد سريع أن طيران العدوان شن عشرين غارة منها 14 غارة على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وست غارات على مديرية صرواح.

ورغم إعلانها وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، تدأب قوى العدوان السعودي الأمريكي على محاولات التقدم في أكثر من منطقة باليمن، وتستمر في تصعيدها.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أكد سابقا أن التصعيد المتكرر من قبل قوى العدوان سيواجه بالمثل ولن "تبقى قواتنا مكتوفة الأيدي أمام ما يقوم به العدو".

وكان أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية تصدوا قبل أقل من 24 ساعة لأربعة زحوفات وتسلل في عدد من الجبهات، منها زحفان باتجاه الملاحيط قبالة جيزان وزحف في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وزحف في صرواح بمحافظة مأرب، وتسلل في الطوير بمحافظة تعز.. وكبدوا العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وأسقطوا عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، ومنعوهم من تحقيق أي تقدم.

وقال سريع في تغريدات على "تويتر" إن "قوى العدوان تشن عدة زحوفات في جبهات البيضاء ومأرب وتعز"، مشيراً إلى أن القوات اليمنية "صدت جميع الزحوفات".

سريع أكّد "سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات العدوان دون إحرازها أي تقدم".

وفي وقت سابق الاثنين، قال سريع إن القوات المسلحة اليمنية أفشلت عدة تسللات في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء خلال الساعات الأولى من فجر الإثنين، تزامناً مع شن طائرات العدوان 15 غارة على مناطق متفرقة في مأرب والجوف والبيضاء.

يذكر أن التحالف السعودي كان أعلن وقف أطلاق نار، وقال إنه "استجابة لدعوات الأمم المتحدة"، إلا أنه لم يوقف هجماته فعلياً، حيث أن حكومة صنعاء تعلن يومياً عن زحوفات وخروقات للهدنة المعلنة.

*الأوقاف: تضرر 1052 مسجدا ومعلمًا تاريخيًا وأثريا جراء العدوان

في سياق أخر أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد، الثلاثاء، تضرر 1052 مسجدا ومعلمًا تاريخيًا وأثريا ومنشأة تابعة للأوقاف منها 283 مسجدا ومقبرة في العاصمة صنعاء والمحافظة جراء العدوان السعودي الأمريكي.

وأوضحت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة صنعاء حول الأضرار والخسائر التي تعرضت لها المساجد وممتلكات الأوقاف خلال 5 سنوات من العدوان والحصار، أن استهدف العدوان للمساجد ومنشآت الأوقاف تسبب باستشهاد أكثر من 100 شخص من منتسبي وزارة الأوقاف والإرشاد

وأشارت إلى تسبب العدوان في تدمير مساجد تاريخية يصل عمرها إلى أكثر من 1000 عام.