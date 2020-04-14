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رقم الخبر: 279550 تاريخ النشر: نيسان 14, 2020 الوقت: 19:16 الاقسام: ثقافة وفن  
وفاة الفنان الكوميدي البريطاني «تايلور» جراء إصابته بفيروس كورونا

وفاة الفنان الكوميدي البريطاني «تايلور» جراء إصابته بفيروس كورونا

خسر عالم الفن الممثل والكوميدي البريطاني الشهير «تيم بروك تايلور» عن عمر يناهز الـ 79 إثر تدهور حالته بعد اصابته بفيروس كورونا.

وقال وكيل أعمال الفنان في بيان: "ببالغ الحزن والأسى الشديدين نعلن وفاة تيم في وقت مبكر يوم امس جراء الإصابة بفيروس كورونا."
وأضاف: سنتذكره كثيرا ويجب أن نذكر فقط برامجه المشهورة مثل «الأشياء الجيدة» و«أنا اسف لا اعرفك»، كان لديه بالطبع الكثير الكثير من المعجبين الذين كان يعاملهم بمرح دائما حتى بعد إنهائه التدريبات الطويلة والمرهقة والتسجيلات.
ولد بروك تايلور، في بوكستون وسط إنجلترا عام 1940، ليغادر أهله وأحبته بعد إصابته بمرض كوفيد 19 ويترك وراءه زوجته كريستين وابنيه بن وإدوارد.
وبدأ تايلور مسيرته الفنية في مجموعة «فوتلايتس» الشهيرة بجامعة كامبريدج، ثم انتقل للعمل في الإذاعة في برنامج «أنا آسف، سأقرأ ذلك مرة أخرى».
ودخل عالم التلفزيون في عام 1967 في مسلسل «أخيرا، عرض 1948»، حيث قام بدور البطولة جنبا إلى جنب مع جون كليز وغراهام تشابمان.
وعرف عن بروك تايلور إسهاماته في المسلسلات الكوميدية البريطانية، حيث عمل خلال حياته المهنية في الراديو والتلفزيون والسينما والمسرح على مدى أكثر من نصف قرن.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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