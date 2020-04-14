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رقم الخبر: 279549 تاريخ النشر: نيسان 14, 2020 الوقت: 19:17 الاقسام: ثقافة وفن  
المخرج الایراني «كامبوزيا برتوي» يتعرض لجلطة دماغية

المخرج الایراني «كامبوزيا برتوي» يتعرض لجلطة دماغية

دخل المخرج والسناريست السينمائي «كامبوزيا برتوي» الى المستشفى بعد اصابته بالجلطة الدماغية واحتمال اصابته ايضا بفيروس كورونا.

وتعد هذه المرة الثانية التي يصاب بها برتوي بالجلطة الدماغية.
يشار الى ان المخرج برتوي نجح في الفوز بجائزة العنقاء البلورية عن افضل سيناريو من مهرجان فجر السينمائي وتعاون في اغلب اعماله مع المخرج «رسول صدر عاملي» منها «انا ترانه وعمري 15 عام».
كما تعاون مع المخرج الراحل «عباس كيارستمي» والمخرج «مجيد مجيدي».

 
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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