وتعد هذه المرة الثانية التي يصاب بها برتوي بالجلطة الدماغية.

يشار الى ان المخرج برتوي نجح في الفوز بجائزة العنقاء البلورية عن افضل سيناريو من مهرجان فجر السينمائي وتعاون في اغلب اعماله مع المخرج «رسول صدر عاملي» منها «انا ترانه وعمري 15 عام».

كما تعاون مع المخرج الراحل «عباس كيارستمي» والمخرج «مجيد مجيدي».





